Lupillo Rivera pide disculpas públicas a su ex Mayeli Alonso

Recientemente, Mayeli Alonso y la mamá de la novia de su ex esposo Lupillo Rivera, protagonizaron un cruce en redes sociales donde la suegra del cantante insultó a la madre de sus hijos.

Ante este hecho, Lupillo pidió disculpas públicamente a su ex pareja Mayeli Alonso, por las declaraciones de la madre de su actual novia. "En los últimos días se han hecho algunas declaraciones en las cuales gente cercana se ha visto afectada. Es por ello que a mis hijos y a la mamá de mis hijos quiero pedirles una disculpa, ya que en muchas ocasiones lo que se dice u opina se sale de contexto. No quiero mal interpretaciones, ni conflictos de ningún tipo", expresó Rivera.

Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, fue agredida en redes sociales por la mamá de la actual pareja del cantante.

Así fue que Lupillo señaló que las declaraciones de su suegra Marisol Chávez, mamá de su actual pareja Giselle Soto, afectaron a sus hijos, su ex esposa Mayeli Alonso y a su carrera, pero sin embargo, está fuera de sus control. "Reconozco que los comentarios de la mamá de mi pareja estuvieron fuera de lugar. No tengo ninguna injerencia en esto, sin embargo, reitero una disculpa pues como lo he mencionado afecta a mis hijos y a su mamá", señaló el artista.

El cruce de Mayeli Alonso y la mamá de Gisella Soto

Según lo expresado por Alonso, el conflicto se habría originado hace cuatro meses con comentarios negativos de la mamá de Soto en contra de su persona y la línea de cosméticos que vende.

Lupillo Rivera y Giselle Soto, actual novia del artista.

A principios de esta semana, Mayeli realizó una transmisión en vivo, y durante la misma, Marisol Chávez, mamá de la pareja de Lupillo, pidió unirse. Al entrar al vivo, Chávez comenzó a insultar a Alonso y entre las cosas más duras dichas por la suegra de Lupillo, expresó que si Alonso llega como paciente en el hospital que ella trabaja, la dejaría morir.

Con sus disculpas públicas, Lupillo se ganó el respeto de los usuarios, quienes aplaudieron el mensaje emitido por el cantante. "Mis respetos Lupillo. Con este comunicado te respeto aún más, que bueno que reconozcas que tu suegra se pasó con sus comentarios racistas", "wow! ¡Así lo dice un hombre verdadero! Lo siento, pero tu suegra debió de haberse quedado con sus comentarios porque no importa la situación, [Mayeli] es la madre de tus hijos", "como padres necesitamos reiterarles que a pesar de la situación, debemos de mantener una relación cordial y respetarnos el uno al otro. ¡Eres un padre maravilloso!", fueron algunos de los comentarios en favor de Lupillo Rivera por parte de los internautas.