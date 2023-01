Cuál es la actividad qué Gal Gadot quiere hacer todas las semanas

Gal Gadot es reconocida por ser una de las celebridades más importantes de la actualidad en el mundo Hollywood, dueña de un marcado prestigio que logró edificar a través de sus diferentes personificaciones en la ficción y dejando una memorable huella con cada papel que encarnó.

Más allá de haberse destacado por sus papeles como 'Wonder Woman' en el Universo DC, con sus participaciones en la saga de 'Rápido y Furioso', y otras entregas como 'Death on the Nile' o ‘Alerta Roja’, lo cierto es que poco se sabe de los gustos de Gadot y su vida personal.

Gal Gadot es una de las celebridades más reconocidas del mundo Hollywood.

Lo que sucede es que hace un tiempo la actriz se brindó a una charla a corazón abierto y confesó varios detalles de su intimidad. Uno de sus comentarios despertó mucho revuelo, el cual tiene que ver con su vida privada y la maternidad.

Compartiendo una opinión algo particular sobre el parto, vale destacar que Gal es madre de tres pequeñas niñas como lo son Alma (10 años), Maya (4) y Daniella (1), fruto de su relación con Jaron Varsano con quien se casó hace catorce años.

Fue así como, al describir su faceta más familiar, Gadot definió la maternidad de sus tres hijas como algo que es "cero broma", y que al contrario, genera "tanto trabajo". Sin embargo, cuando se trata de dar a luz, la artista confesó que no le importaría convertirlo en un hábito.

"Me encanta dar a luz. Lo haría una vez a la semana si pudiera. Es tan mágico", explicó la talentosa actriz. "Siempre tomo epidurales, para ser justos, así que no es tan doloroso. En el momento en que sientes que estás creando vida, es increíble", agregó.

Gal Gadot es madre de tres niñas: Alma, Maya y Daniella.

Gal reflexionó luego que, aún así, la parte difícil de tener hijos viene con el proceso de embarazo en general, algo que a veces la tiene mal y la saca de sus rutinas. Luego, sobre cómo lo toma en el set de grabación, explicó: "Grabar una película mientras estás embarazada o cuando tienes un bebé. Cuando estás en el set, eres como una cometa. Puedes volar tan alto e intentar tomar el aire. Luego regresas a casa para hacer tu rol como madre".

Sin embargo, más allá del esfuerzo que demande a veces desde lo profesional y sabiendo que rodó varias películas mientras se encontraba en periodo de embarazo, lo importante es que disfruta tanto de su maternidad que no le molestaría repetirlo cada semana.