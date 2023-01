La dolorosa preocupación de Brendan Fraser sobre la obesidad

De ser uno de los actores más solicitados por su talento, agilidad y conservar uno de los rostros más atractivos de Hollywood, pasó a desaparecer rotundamente del ambiente del cine para dedicarse más a él mismo, a sus problemas físicos que lo llevaron a tener una operación en la espalda, lidiar con su salud mental y una profunda depresión y engordar por falta de actividad física. Brendan Fraser es consciente del tiempo que pasó y de lo mucho que sufrió pero regresó a la gran pantalla para dar una lección y espera que su última interpretación en The Whale surta el efecto deseado en el público.

Brendan Fraser, quien en años recientes ha tenido problemas de sobrepeso derivados de las lesiones y falta de actividad física tras protagonizar varias películas de acción, aseguró recientemente que la obesidad es una de las últimas formas aceptadas de prejuicio e intolerancia entre las personas. El actor de 54 años de edad, quien tuvo una reunión en la Obesity Action Coalition de Florida, mientras se preparaba para interpretar a Charlie en la película La Ballena, espera que la película pueda ayudar a cambiar la forma en que la sociedad percibe y trata a las personas obesas.

“La obesidad es una de las últimas normas aceptadas de prejuicio e intolerancia que tenemos en nuestra sociedad ahora. Creo que (la película) podría ayudar a cambiar el rumbo de ese debate. Podría cambiar algunos corazones y mentes”, declaró el actor, quien se llevó una larga ovación al presentar la película en el Festival de Venecia, en una entrevista con Empire. Asimismo, Fraser reflexionó también sobre las similitudes y diferencias que existen entre él y su personaje, quien es un profesor de inglés solitario.

Luego de ser uno de los actores más solicitados y atractivos de Hollywood, Brendan Fraser desapareció del radar para poder atender problemas de salud, debido a varias lesiones, pero en especial de salud mental, y hacer un balance sobre sus años como estrella.

“Me alejé de Hollywood, del cine, por un tiempo porque tenía algunas astillas y abolladuras en la pintura, y las bisagras necesitaban ser reparadas. Y tomó un... me tomó mucho más de lo que realmente estaba preparado, pero tenía que hacerlo, pero sí, tomó un tiempo”, aceptó el actor de George de la selva y Al diablo con el Diablo al medio estadounidense.

En 2018, el actor reveló a GQ que tuvo que tomar un descanso debido al dolor crónico que sufría por las acrobacias que había hecho en sus películas. Como consecuencia, fue operado de la espalda y la rodilla. Además de que se vio afectado en su salud mental por el caso de acoso sexual que denunció por parte de Philip Berk, ex presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza la entrega de los Globos de Oro, premio al que está nominado por su actuación en La Ballena, pero a cuya ceremonia no asistirá por una poderosa razón.

Brendan Fraser volvió a la gran pantalla con la interpretación de Charlie, el protagonista de The Whale.

Sin embargo, la también estrella de La Momia notó que ahora se encuentra en un mejor lugar y que no tuvo que tocar fondo como lo hizo su personaje en la película. “La buena noticia es que ya no tengo dolor, me siento bien. Así que... no, no me retiré a una habitación solo y me hice daño de ninguna manera. Pero, en sus ejemplos más extremos, sí, puedo ver cómo Charlie tendría algunos problemas”, afirmó Fraser.

Mucho después de que terminó la filmación de la película, Brendan Fraser todavía no puede dejar de pensar en su personaje. “Pienso en este tipo todo el tiempo. Entrevisté a personas en llamadas de Zoom para investigar sobre esto, conexiones posibles gracias al Dr. Goldman en Obesity Action Coalition. Es un grupo de apoyo y recursos que tiene un enorme seguimiento y membresía en línea. Es esencialmente un lugar donde las familias y las personas que viven con personas obesas o que son obesas pueden acudir cuando necesitan servicios de salud, referencias, todo. Es una organización maravillosa”, contó el actor en noviembre pasado. Hay grandes expectativas por la interpretación de Brendan Fraser en The Whale. Es el gran candidato de llevarse todos los premios.

En aquel momento, Fraser dio a conocer cómo fue descubrir las acciones de esta organización y, sobre todo, el factor humano que es determinante en las personas que viven con obesidad.

“Las personas con las que hablé me dieron algo tan honesto que realmente cuestioné si estaba calificado para tener esta información. Algo que aprendí, por más desgarrador que sea, es que cada persona que me contó su historia tenía una cosa en común: había alguien en su juventud que era muy cruel con ellos por la forma en que les hablaba, y eso puso en marcha el resto de su vida. Lamentablemente, me di cuenta de que la mayoría de las veces era un papá o una mamá”, reveló el actor.