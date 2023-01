Kris Jenner negó todos los cargos por los que la demandó su ex guardaespaldas

Si alguna integrante de la familia Kardashian no está envuelta en una polémica, ¿realmente pertenece a uno de los clanes más famosos del mundo de las celebridades? Aunque las hijas no pasan desapercibidas, está vez quien tiene problemas con la ley es la matriarca, Kris Jenner, que fue acusada por su ex guardaespaldas, Marc McWilliams, de manosearlo y decirle improperios mientras trabajaba en su casa.

Kris Jenner, estrella del reality show The Kardashians y principal impulsora de la carrera de Kim Kardashian y el resto de sus hijas, fue acusada de manosear a Marc McWilliams, su antiguo guardaespaldas, y también de hacer comentarios racistas y homofóbicos durante el periodo de 2017 a 2019, por lo que le fue interpuesta una demanda por acoso sexual contra ella, pero después de que no se logró resolver el caso a través de un arbitraje privado, la Corte Superior de Los Ángeles, ahora concedió una prórroga.

Kris Jenner niega los cargos demandados por su ex guardaespaldas Marc McWilliams.

A Kris y a su ex guardaespaldas les dieron 13 meses para resolver su caso de acoso sexual en contra de la matriarca del clan Kardashian Jenner, por lo que ahora tienen hasta el 14 de febrero de 2024 para concretar detalles, y el juez advirtió a la pareja que espera que el arbitraje esté listo para entonces. En una audiencia de estado ocurrida este viernes, en la que ni Kris ni su ex guardaespaldas estuvieron presentes, el juez preguntó a los abogados de ambas partes: “Esto está tomando mucho tiempo. ¿Qué está pasando?”.

De acuerdo con el Daily Mail, el abogado de Marc McWilliams, ex guardaespaldas de Kris Jenner, quien actualmente tiene 67 años, explicó que se había seleccionado a un juez privado para supervisar el caso en los procedimientos programados para diciembre de este año, pero la representante legal de Jenner, Mihelle Doolin, cuestionó si había sido programado, lo que provocó que el juez fijara una nueva fecha de audiencia.

Marc afirmó anteriormente que fue despedido injustamente de su trabajo y acusó a la mujer de 65 años de haberle hecho comentarios de naturaleza sexual, haciendo referencia a su físico y preguntándole sobre sus actividades sexuales, además de “instigar contacto físico íntimo”.

“Entre mayo de 2017 y el 12 de septiembre de 2018, la acusada Kris Jenner comenzó a hacer que su cuerpo entrara en contacto físico íntimo con el cuerpo de (McWilliams) repetida y frecuentemente y a hacer comentarios abiertos de naturaleza sexual a (McWilliams) en un base repetida”, decía la presentación original del caso.

Sin embargo, Kris insistió en que las afirmaciones hechas por el guardia de seguridad, quien también alegó que fue despedido después de quejarse de la reducción de horas y la falta de descansos para comer a la empresa que lo había contratado, son completamente falsos.

El juez dio 13 meses más para que Kris Jenner y Marc McWilliams resuelvan los problemas.

“Sus acusaciones absurdas son claramente inventadas y contrarias a los hechos fácilmente confirmados. Kris nunca actuó de manera inapropiada con él. La empresa de seguridad dejó de asignar a McWilliams para trabajar allí después de que sorprendieran repetidamente al guardia durmiendo en su automóvil en el trabajo. Significativamente, McWilliams nunca presentó ninguna queja a su empleador sobre Kris hasta que ideó esta ridícula afirmación un año después”, dijo el abogado de Kris, Marty Singer, en la audiencia.