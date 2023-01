El vergonzoso momento que vivió Gerard Piqué por culpa de su hijo Milan

Podemos dar fe que no fueron los mejores últimos meses en la vida de Shakira, pero Gerard Piqué tampoco la tuvo fácil. La exposición mediática provocó que tomara la difícil decisión de retirarse del Barcelona, el equipo de fútbol que no sólo lo vio crecer profesionalmente sino que le dio todos los títulos de los que hoy goza y lo hacen ser quien es. Sin embargo, no es tan cierto que se alejó definitivamente del arco y la pelota, ya que acaba de inaugurar su nuevo proyecto deportivo que será trasmitido por Twitch y que contará con invitados muy especiales, como durante el primer programa que llevó a su hijo mayor Milan, y lo hizo arrancar con el pie izquierdo.

Gerard Piqué vivió un incómodo momento junto a su hijo Milán mientras realizaban una transmisión de la Kings League, la liga de fútbol organizada por el ex jugador del Barcelona. Se trató de una discusión familiar en la que el niño calló a su papá durante el análisis de la segunda jornada de la competencia virtual.

Milan formó parte del debut de Kings League, el nuevo proyecto deportivo de Gerard Piqué.

Además, se dice que la aparición en vivo del niño provocó la molestia de Shakira, quien de acuerdo con medios españoles, no fue consultada sobre la aparición pública de su hijo en una transmisión de Twich, además que durante el programa su imagen su expuesta y los comentaristas usaron un lenguaje no apropiado para el menor.

Una de los comentarios que habría molestado a la cantante colombiana fue cuando el ex capitán del Culé le dijo que era “un violador de pantallas”, un hecho que provocó la crítica masiva en las redes sociales por los espectadores que seguían en vivo la transmisión.

Milan habló de más y le hizo pasar un momento vergonzoso a su papá Gerard Piqué.

Todo comenzó cuando Piqué quiso anunciar a un participante secreto que aparecería con una máscara de lucha libre y el cuerpo tapado para que no se le vieran los tatuajes. En ese instante, Milan advirtió que su papá intentó callarlo para que no continuara dando pistas sobre el jugador. “Yo ya no puedo aguantar más”, declaró el pequeño de 9 años. “Estoy hablando para las otras personas, quieren escuchar esto. Los partidos los verán el domingo, esto es más importante”, insistió.

“El hijo dando lecciones al padre, esto no se había visto”, completó el ex futbolista, además de pedir que le cortaran el micrófono; todo entre risas, pero visiblemente fuera de plan.

Tras retirarse del Barcelona, Gerard Piqué ideó su nuevo gran proyecto con el que promete generar grandes números en streaming. Se trata de un certamen que comenzó el primero de enero y cuenta con la participación de 12 equipos, los cuales tienen en sus filas a los mejores futbolistas que fueron seleccionados en el draft, además de la participación de ex futbolistas profesionales como es el caso de ‘Chicharito’ Hernández, Bojan Krkic, el Kun Agüero y Samuel Eto’o.

Como lo explicó en su presentación, la Kings League es “el fútbol de siempre, pero con nuevas reglas: partidos rápidos, todos el mismo día y en el mismo lugar, con más acceso y abierto para que todos los espectadores tengan acceso”.

En este sentido, todos los encuentros son transmitidos a través de los canales de Twitch de los presidentes de los clubes como es el caso del influencer Ibai Llanos, quien es el máximo dirigente de Porcinos FC o Juan Guarnizo, quien comanda a los Aniquiladores. Shakira se molestó con Gerard Piqué por mostrar en cámaras a Milan sin su permiso.

La competencia de fútbol cuenta con la participación de 12 equipos, quienes tienen entre sus filas a 12 jugadores, 10 que fueron elegidos a través del draft y otros dos que sirven como apoyo. El torneo se desarrolla en 11 fechas en un formato de todos contra todos y los que estén mejor ubicados en la tabla general clasificarán a los playoffs hasta disputar un Final Four que entregará al campeón.