Quién es Carlos Said, el actor detenido que amenazó a un policía

Carlos Said es un actor mexicano que fue detenido por amenazar a la policía en medio de un incidente donde se lo requisó por conducir ebrio. Los detalles exactos aún no han trascendido, aunque fuentes oficiales informaron que el artista está demorado y que le han tomado declaración para esclarecer lo ocurrido.

Aunque la detención del actor ha sido ampliamente cubierta por los medios de comunicación, poco se sabe sobre los detalles del incidente o sobre el curso de los acontecimientos que llevaron a su conflicto con la policía.

Carlos Said: el joven actor habría querido utilizar su fama para que los agentes no lo detuvieran.

No obstante, se puede inferir que las fiestas del mes de diciembre y el famoso maratón Guadalupe Reyes propiciaron el marco para divertirse e incurrir en excesos sin tomar precauciones.

Sabemos que conducir si has bebido alcohol no es conveniente, y por ello las autoridades policiales realizan operativos para prevenir accidentes. Este sería el motivo por el que Carlos Said fue demorado y luego se produjeron altercados con los oficiales.

El joven actor formado en el CEA de Televisa se presenta como inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Pero no podemos dejar de mencionar que su caso es una noticia triste y sorprendente para sus fans y para el mundo del espectáculo en general.

Se espera que se proporcione más información sobre el caso a medida que avance el proceso legal. Mientras tanto, hasta que esto no suceda, Carlos es simplemente el actor que fue detenido y que también incursionó en la música con el sencillo “Si tú te vas“ y el más reciente “Si nos dejan“.

Su caso pasó al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, popularmente conocido como “El Torito“.

La imagen del operativo en donde Carlos Said fue detenido fue captada por un reportero influencer.

Un reportero como testigo clave: el caso de Carlos Said

Carlos Jiménez, periodista y también influencer, publicó una imagen asegurando que vio a Carlos Said acompañado de otros amigos en medio del operativo de control de alcoholemia.

Jiménez confesó que el actor quiso hacer uso de su fama y amenazó al personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana diciendo que los agentes podrían perder su trabajo si lo llevaban detenido. ¡Un escándalo!

Aún no se sabe si fue liberado tras pagar la multa, pero que la detención se hizo polémica, ¡es seguro!