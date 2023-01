Conoce los sensuales tatuajes que lleva en el cuerpo Kate del Castillo

La actriz mexicana Kate del Castillo es una de las estrellas con mayor personalidad de la industria del entretenimiento, y uno de los aspectos que refleja eso son los sensuales tatuajes que lleva en su cuerpo. Incluso, en su momento, la también productora ha revelado que si no tiene más dibujos o de mayor tamaño es simplemente por su profesión. "Como soy actriz no me tatúo más, pero si no, si yo pudiera estaría toda tatuada, me encanta", dijo en una entrevista.

A lo largo de su carrera, además de compartir con sus seguidores sus nuevos proyectos, también ha ido mostrando los tattoos que tiene y que de seguro guardan un significado especial para la protagonista de “La Reina del Sur”.

A principios de mes, la hija de Eric del Castillo publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que se le ve usando un lindo vestido color lila sin mangas, que dejó al descubierto algunas de los tatuajes que tiene Kate estampado en su cuerpo.

Kate del Castillo luce sensuales tatuajes en todo su cuerpo.

Los tatuajes de Kate del Castillo y sus significados

Al parecer Kate del Castillo cuenta con siete tatuajes en todo su cuerpo. Algunos de lo que más deja ver son los que tiene en sus dedos de una de sus manos, donde se estampó las palabras "Love" y "Live".

Muy cerca de esas dos tatoos, se encuentra una media luna. Asimismo, en la parte interna de su brazo izquierdo, la actriz mexicana esconde un tatuaje de una flecha con una pluma que es rodeada por un hilo.

El tatuaje de Kate del Castillo que más se nota es el que lleva en el hombro izquierdo.

El tatuaje más conocido de Kate del Castillo se encuentra en su hombro izquierdo, se trata de un ramillete de flores, es el más famoso de ellos porque es el que más se ve por el tamaño que tiene.

Además de las flores la protagonista de “La Reina del Sur”, lleva tatuado el símbolo “Pi”, el cual simboliza la eternidad y se lo realizó cuando estaba casada con Aarón Díaz, y que pese a su divorcio, decidió no borrarlo.

Si fuese por su profesión, Kate tendría más cantidad de tatuajes.

Kate también tiene una escritura oriental con la frase "Here now" en la parte lateral de su pecho, y significa "Aquí y ahora", que para la actriz es una especie de motivación. Sin duda alguna este es uno de los tatuajes más sensuales que lleva la actriz.

Otro de los tatuajes de Kate es el que se hizo sobre el empeine del pie izquierdo, que es un pequeño mensaje escrito con árabe, que en español significa "libertad". Uno de sus más sensuales tatuajes está debajo del ombligo.

En el estómago, debajo del ombligo, la actriz mexicana lleva un pequeño tribal y en la espalda tiene una flor de loto con unas inscripciones arriba de ella con un significado muy especial. “Es un mandala, una cosa de protección que a mí me encanta", describió Kate del Castillo.