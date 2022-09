“Su actuación es robótica”, Harry Styles fue duramente criticado por su interpretación en Don’t worry darling

Don’t worry darling, el film dirigido por Olivia Wilde y rodeado de polémicas, finalmente se dio a conocer en pantalla y los comentarios no fueron los esperados. La película en general, fue vista como regular a mala pero las críticas más negativas recayeron sobre el cantante Harry Styles quien “se queda corto” al lado de la actriz Florence Pugh que logra la intensidad requerida por la cinta, es arrebatadora y convincente y no una figura “robótica” como su compañero, Styles.

La recepción por parte de la crítica del thriller psicológico y de ciencia ficción de Olivia Wilde, Don't Worry Darling, protagonizado por Harry Styles y Florence Pugh, fue de regular a mala, mientras que el frenesí de los escándalos en torno a la película y la conversación en redes sociales que le han rodeado ha sido cautivador para el público. Mientras que Florence ha sido elogiada por su papel de Alice, una "ama de casa de los años 50 que vive con su esposo [Styles] en una comunidad experimental utópica", la actuación del artista británico como Jack ha sido etiquetada como "pesada" y "robótica".

Harry Styles fue duramente criticado por su interpretación como Jack en Don't Worry Darling.

"Styles carece de carisma", escribió Geoffrey Macnab para The Independent en su reseña de tres estrellas. "Jack es una figura unidimensional y la estrella de One Direction no logra darle ninguna profundidad oculta. Pugh es por mucho la personalidad más vívida y convincente de la película. Ella interpreta a Alice de una manera tan feroz que la mayoría de los otros personajes parecen robóticos en comparación", añadió.

La crítica del escritor la comparten otros como Marlow Stern, de The Daily Beast, quien aseguró: "Styles tiene problemas para igualar la intensidad arrebatadora [de Pugh]. El músico es como un ciervo confundido durante gran parte del proceso y una escena en la que llora en el auto después de una pelea bastante fuerte con Pugh está llena de más lágrimas de cocodrilo que Charlie Sheen cuando la policía lo sacó de su oficina al final de Wall Street".

El elenco de Don't Worry Darling sin Florence Pugh.

El crítico de la BBC, Steph Green, dijo que el intérprete de Watermelon Sugar "no se siente del todo a la altura del material, con una entrega de líneas sin gracia y una falta de contrastes que hace que sus escenas con Pugh se desplomen". Finalmente, Kevin Maher llamó al músico en The Times "un gran problema para la película. Él no tiene nada de gracia, sobre todo frente a Pugh, quien es una gigante de la pantalla, carismática y con un don nato".

Maher también ha hecho referencia a los rumores de enemistad entre Pugh y Wilde que han circulado en las últimas semanas, y que la ausencia de la estrella en la conferencia de prensa de la cinta en el Festival de Cine de Venecia, el lunes 5 de septiembre, podría confirmar.

Florence Pugh.

"Uno podría imaginar que ella realizó cierto nivel de venganza sobre Wilde, porque limpia el piso con Styles en cada uno de sus encuentros. Cada vez es como ver a Marlon Brando hacer la escena de ‘contendiente’ junto al ex integrante de One Direction, Niall Horan", escribió. Olivia Wilde, por su parte, sugirió que la disputa no es más que un "clickbait inventado", mientras que Florence no ha comentado nada sobre los rumores.