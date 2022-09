Se avivan las sospechas, ¿Adele se casó en secreto?

Desde febrero corre el rumor de que Adele se casó con su pareja actual, Rich Paul. Sin embargo, los meses pasaron y ninguno de los dos confirmó la noticia. No sería una gran sorpresa ya que la tendencia de los últimos años es que las celebridades contraigan matrimonio en absoluta privacidad y revelen el hecho a la prensa algunos días después. Sin embargo, la artista británica dejó escapar un detalle en una de sus últimas publicaciones en Instagram que podría dar cuenta que nuevamente se convirtió en esposa.

Adele acaba de agregar un nuevo premio Emmy a su colección de premios gracias a su concierto televisado 'Adele: One Night Only'. El premio adorna ahora la mesa de café en la sala de la artista, pero eso no es lo que llamó la atención de sus seguidores cuando publicó una fotografía para mostrar el lugar de honor que ocupa en su mansión. Justo detrás del galardón, que está colocado sobre un libro, se puede ver una caja del popular juego Rummikub adornada con una inscripción en el lateral que reza: 'The Paul's'. Eso fue suficiente para avivar los rumores acerca de una posible boda con su novio Rich Paul.

El pasado mes de febrero la artista se subió al escenario de los Brit Awards luciendo un impresionante diamante en la mano izquierda que parecía a todas luces un anillo de compromiso. Cuando ella visitó el programa de entrevistas de Graham Norton unos días más tarde, seguía llevando esa misma joya en el dedo, pero eludió las preguntas al respecto.

El conductor lo notó y le preguntó al respecto. “No sé si yo diría si estoy o no comprometida”, declaró Adele entre risas. “Como observador casual, puedo decirte que parece que sí, que lo estás”, agregó Norton. “Bueno, ¡Está bien!”, dijo la cantante mientras las cámaras mostraban los detalles del anillo. Sus fans creen que el set de Rummikub adornado con el apellido de su novio -que no está claro si ella también adoptará tras casarse- podría ser uno de los regalos que habrían recibido por su enlace o uno de los recuerdos que habrían entregado a sus invitados.

La joya que lleva Adele desde febrero de este año.

Sin embargo, hay un detalle que podría echar abajo esa teoría porque la ortografía correcta en inglés para referirse a la pareja sería 'The Pauls', no 'The Paul's'. En su artículo de portada de la revista Elle, la ganadora del Grammy de 34 años confesó que se siente locamente enamorada del agente deportivo de 40 años, con quien fue vinculada por primera vez en julio de 2021. “Nunca me había enamorado así”, dijo efusivamente Adele en la entrevista publicada el lunes 15 de agosto. “Estoy obsesionada con él”, agregó.

La pareja era amiga mucho antes de que su relación se volviera romántica y celebraron su primer aniversario a principios de este año. Durante varios meses, los fanáticos se han preguntado si darán el siguiente paso en su romance.

Adele junto a Rich Paul.

"No estoy comprometida. ¡Me encantan las joyas de alta gama, chico! la nativa del Reino Unido”, bromeó y también negó que ella y Paul hubieran intercambiado votos en secreto. "¡Bien! Bueno. Bueno, no estoy casada. No estoy casada. … ¡Sólo estoy enamorada! Estoy tan feliz como nunca lo estaré”, agregó en la entrevista que le concedió a la revista.

Además, la ganadora del Oscar no descarta volver a caminar hacia el altar y le dijo a la revista que "absolutamente" se volvería a casar en el futuro. “Definitivamente quiero más hijos”, agregó. “Soy ama de casa y soy matriarca, y una vida estable me ayuda con mi música. Pero ahora mismo, todo lo que tengo en mi cerebro es Las Vegas”.