¿Por qué los padres de Fernando del Solar odian a Ingrid Coronado?

La relación que tuvo Fernando del Solar con Ingrid Coronado sigue dando mucho de que hablar pues a pesar de la reciente muerte del conductor, las disputas entre la conductora y la viuda del argentino, Anna Ferro, están muy presentes. Sin embargo, hace unos días salió a relucir una entrevista de la ex integrante de Garibaldi donde afirmó que los padres de su ex esposo la odiaban por una simple razón.

Es bien sabido que Ingrid Coronado no terminó en buenos términos su relación con Fernando del Solar, ya que para 2015 ambos famosos se divorciaron, hecho que causó mucho revuelo y sobre todo que ocasionó que la conductora fuera blanco de críticas negativas pues fue muy mal visto que dejara al argentino cuando más la necesitaba y, es que dicha ruptura se dio cuando al conductor le detectaron cáncer.

Tras el fallecimiento de Fernando las disputas legales se centraron en Ingrid Coronado y la viuda del conductor, Anna Ferro.

Los padres de Fernando del Solar le prohibieron la entrada al hospital a Ingrid Coronado cuando estaba internado

Sin embargo, años más tarde Ingrid Coronado reveló que fue el mismo Fernando del Solar quien le solicitó el divorcio, cuestión que fue contado a través de una entrevista para “Historias Engarzadas” misma donde confesó que fue la enfermedad del conductor y la mala relación de la ex Garibaldi con los padres del argentino, las razones que los orilló a llegar a la separación y, es que ellos no la quería como la pareja de su hijo. “Yo no tenía una buena relación con sus papás. La sensación era como de que no les gustaba que yo fuera pareja de su hijo. Yo no quise que me controlaran de la forma en que ellos hubieran querido”, dijo Ingrid.

Ingrid Coronado: "yo tenía buena relación con sus papás".

Ingrid Coronado señaló que la familia de Fernando del Solar siempre quería estar juntos para todas partes, cuestión que no era del agrado de la conductora pues tenía otras cosas que hacer, así como otros intereses, cuestión que al parecer provocó que sus padres la odiaran. “Son una familia muégano que les gusta estar siempre juntos, que quieren estar toda la semana juntos y yo tengo otras cosas que me gustan”, contó la artista.

Las cosas empeoraron cuando se casaron, pues Ingrid Coronado confesó que Fernando del Solar le reclamó por la mala relación que llevaban sus padres, culpándola de la situación, hecho que le dolió mucho a la conductora ya que el argentino le dijo que no estaba haciendo lo suficiente para llevar la fiesta en paz.