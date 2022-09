Marco Antonio Regil habló sobre los rumores de su romance con Ingrid Coronado

Desde hace varias semanas, se ha rumorado que Marco Antonio Regil mantiene un romance con Ingrid Coronado, quien, como el conductor, está soltera. Ante ello, el famoso no dudó en responder a los cuestionamientos sobre su supuesta relación con su colega. "Salió la entrevista. Pero en este podcast, cada vez que tengo una invitada, cada semana, me quieren casar con una diferente", aclaró al programa mexicano de televisión “Ventaneando” de TV Azteca.

"Hay una amistad y una admiración, bueno, conozco a Ingrid Coronado desde Garibaldi; me tocó entrevistarla en festivales, eventos; la conozco desde entonces y siempre hemos mantenido un contacto y una amistad no muy continúa", explicó. "Entonces, siempre ha habido esa amistad y como tenemos mucho en común, porque es una mujer muy superada, un mujerón, como dice su libro, y muy metida en su crecimiento personal, rebelde e independiente, tenemos cosas en común".

El conductor asegura que siempre quieren casarle con alguna de sus entrevistadas.

Pese a no tener ninguna relación romántica con la presentadora, el titular del programa "Cien mexicanos" dijeron no se cerró a la posibilidad de que en algún momento pudiera pasar de la amistad a un idilio; aunque dejó claro que hasta ahora no han tenido un acercamiento de ese tipo.

Marco e Ingrid compartieron un podcast, pero el conductor desmintió el romance.

"Creo que las mejores relaciones, lo que he visto, empiezan primero con una amistad. Al final del día, las mejores parejas son la que son amigos primero. En término de compatibilidad y de estilo de vida, claro que hay muchas cosas en común; lo qué pasa es que, honestamente, nunca hemos tenido un momento así", reflexionó. " No hemos tenido una cena romántica con Ingrid, ni nos hemos tomado de la mano, ni nos hemos besado nuestras bocas, ni nada. Entonces, no ha pasado nada".