La increíble sorpresa de Dwayne Johnson en una sala de cine mientras se reproducía una función de prueba de Black Adam

Para ser sinceros, este no fue el mejor año para la famosa franquicia de superhéroes, DC Cómics. Varios de los films sufrieron cancelaciones como Catwoman y muchos otros se retrasaron como Shazam, por no mencionar la polémica en torno a The Flash con su protagonista Ezra Miller. Sin embargo, el estudio puso todas sus fichas en Black Adam, la película que tiene como su principal actor a Dwayne Johnson y que ya tuvo su primera función de prueba para conocer las reacciones del público.

Durante una proyección de prueba de la próxima película del Universo Extendido de DC, el ex luchador apareció sentado en una butaca de la sala de cine cuando las luces se encendieron. Ver a la estrella de la cinta provocó numerosos gritos de emoción. El también intérprete de Jumanji: En la selva tuvo a bien colgar en su cuenta de Instagram el video con la reacción de la audiencia.

Dicha publicación la acompañó con el siguiente mensaje: “El éxito (y el diablo) está en los detalles… y, hombre, yo sudo detalles. Aprendizajes y conclusiones INVALUABLES de nuestras proyecciones de prueba de BLACK ADAM en las que siempre participo en secreto. Me ENCANTA sorprender a nuestro público después de la función y una vez que las emociones se nivelan puedo tomarme mi tiempo y realmente involucrarme y aprender de mi jefe #1: el público. BLACK ADAM es un proyecto que me apasiona hasta los huesos y estoy muy agradecido de recibir estas primeras reacciones”.

Dwayne Johnson sorprendió a los fans en una función de prueba de Black Adam.

Como ya lo indicó el actor, esta no es la primera vez que participa en una función de prueba de la película. Sin embargo, por lo que se ve en el video, sí es la primera vez que se toma el tiempo para aparecer de manera inesperada e interactuar con el público. Lo hizo con el objetivo de conocer su opinión su opinión sobre lo que acababan de ver. Tal retroalimentación es de suma importancia para “La Roca”, sobre todo si se toma en cuenta que el largometraje es un proyecto con el cual ha estado sumamente involucrado desde hace muchos años. Incluso se podría decir que, si no fuera por su insistencia, Black Adam nunca habría llegado a la gran pantalla.

En el video, se puede ver como varias personas de la audiencia hablan sobre su sentir con respecto al film. Por ejemplo, alguien menciona que el final es de las partes que más le emocionaron de todo el conjunto. Además, otra de las impresiones que destaca es la de una chica que le dice a Johnson que logró despojarse de su imagen de estrella y mimetizarse por completo con el personaje.

Dwayne Johnson como Black Adam.

La sorpresa de Dwayne Johnson en el cine llega algunas semanas después de que apareciera sin previo aviso vestido con su traje de la película durante el panel dedicado a la misma en la pasada edición de Comic-Con. Black Adam se estrena el 20 de octubre del 2022 en México.