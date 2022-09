Esta es la razón por la que calificaron a Lisa Kudrow como ‘uno de los peores seres humanos de la Tierra’

Excéntrica, sincera, trasparente, literal, inocente, graciosa, vegetariana, defensora del medio ambiente, excelente amiga y de gran corazón, todos rasgos que vimos durante diez años en el personaje de Phoebe de la serie Friends, interpretado por la actriz Lisa Kudrow. Este fue el papel definitivo que la catapultó al estrellato y por la que fue llamada en varias oportunidades más, pero la verdadera Lisa, ¿tendrá los mismos atributos que supo personificar tan bien con Phoebe?

Lisa Kudrow, quien interpretó a Phoebe en la exitosa serie de televisión Friends, fue calificada como "uno de los peores seres humanos" de la Tierra por la celebridad estadounidense, Spencer Pratt, quien es recordado por participar en reality shows como The Hills.

Spencer criticó a la protagonista de Friends en TikTok, y fue secundado por la estrella de televisión, Bethanny Frankel, quien también comentó que tuvo una "experiencia loca" con Lisa cuando apareció en su programa de entrevistas. Spencer Pratt, quien actualmente tiene 39 años, inicialmente criticó a Lisa Kudrow la semana pasada y luego volvió a publicar contenido en la plataforma digital para explicar su comentario.

El también actor alegó que Lisa se acercó a él y a su esposa Heidi Montag en una fiesta en 2009, y aseguró que en aquel momento la actriz le dijo que tenía los "ojos de un asesino en serie" y que iba a asesinar a su pareja. "Mientras estábamos sentados comiendo un poco de caviar, Phoebe (Lisa Kudrow) se acercó, lo que fue un poco incómodo, ya que nadie nos había hablado en absoluto en la fiesta. Justo enfrente de mí, le dijo a Heidi que tenía que alejarse de mí lo más pronto posible porque yo la iba a asesinar, pues según ella tengo los ojos de un asesino en serie”, relató Pratt.

“Heidi esperó a ver si era una broma, si era una fiesta con cámara oculta. Pero no se rió, sólo se alejó. Ese fue justo el momento en que he estado con el ser humano más grotesco", comentó Spencer sobre el desagradable momento que supuestamente compartió con la actriz.

Spencer Pratt, quien retomó el proyecto del reality que le dio fama con una versión titulada The Hills: New Beginnings, que se transmitió de 2019 a 2021, afirmó que Lisa Kudrow, quien actualmente tiene 59 años, era "uno de los peores seres humanos con los que he estado en contacto" en un video que publicó el viernes pasado en su cuenta de TikTok.

En la grabación, la identificó como "Phoebe de Friends" y alegó que era una de las "peores" personas con las que se había encontrado "de lejos". Por su parte, la actriz Bethenny Frankel se sumó a la conversación y opinó en ese momento: "Es una locura. Ella estuvo en mi programa de entrevistas y yo también tuve una experiencia loca", pero no dio más detalles.

Mientras tanto, Spencer, quien se casó con Heidi Montag en 2008, está esperando su segundo hijo en diciembre, después de haber tenido a Gunner en 2017 y después de haber hecho sus comentarios en contra de Lisa Kudrow, publicó un nuevo TikTok en el que a manera de broma menciona que quizás no fue "Phoebe" a quien él y su esposa vieron en la citada reunión sino su hermana gemela "Ursula" (otro personaje de Lisa que apareció en Friends y Seinfield).