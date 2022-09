El nuevo aspecto de Lucía Méndez sorprende y dispara críticas

A sus 67 años de edad, la cantante Lucía Méndez sigue demostrando que es una mujer sensual, aunque ha recurrido a tratamientos estéticos para verse espectacular, pero recientemente lo que ha dividido opiniones nuevamente es su rostro.

La cantante sorprendió a los usuarios de redes sociales al aparecer con una nueva apariencia que no dejó del todo convencidos a los internautas, por lo que el novedoso look de la diva mexicana desató las críticas, pero si aún no sabes como luce la actriz, te mostramos las fotos que causan revuelo entre sus fanáticos.

El nuevo look de Lucía Méndez sorprendió a los internautas.

Durante una entrevista, la cantante dijo que nunca la verán con canas, los seguidores han notado su drástico cambio en su rostro, algunos dicen que luce sensual, pero otros dicen que está muy cambiada. No es la primera vez que Lucía Méndez es criticada por su apariencia, debido a que desde hace varios años se realiza tratamientos estéticos y cirugías que han cambiado a la diva de la televisión.

Lucía Méndez reapareció en sus redes sociales con una nueva apariencia física, la actriz se veía con unos años menos y una nueva nariz, pero esto no impidió las burlas de los usuarios que no la perdonaron.

Lucía fue blanco de críticas y burlas por su nueva a apriencia.

“Ya se le pasó la mano, ya que le baje al Botox”, “qué falta de respeto no aceptar el paso de los años”, fueron algunas de las críticas recibidas por la artista. En las fotos se puede apreciar un cambio radical en las expresiones de Lucía Méndez quien a sus 67 años continua muy activa en las redes sociales con su música.

Hasta el momento ni la actriz ni su departamento de prensa han aclarado o desmentido la información o las fotos sobre su nueva apariencia que desató las burlas en redes sociales, aunque en su momento, ante los varios comentarios sobre si se sometió a cirugías estéticas para lucir más joven, la artista confesó que solo se había realizado una operación, pero reveló que sí se somete a tratamientos.