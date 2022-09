Diego Boneta: “estoy muy enamorado”

La relación sentimental que Renata Notni y Diego Boneta mantiene desde hace más de un año parece estar más sólida que nunca. De hecho, es sabido que las familias de ambos actores conviven entre sí y los rumores aseguran que las madres de los novios están felices con el romance. Ahora, el protagonista de la serie de Luis Miguel no dudó en hablar públicamente de sus sentimientos. "¡Estoy muy enamorado! Pero me estoy tomando, más bien, nos estamos tomando las cosas paso por paso", confesó Boneta a los medios de comunicación.

Respecto a la posibilidad de llegar al altar en fechas próximas, si bien el cantante no lo descarta, asegura que los dos, de momento, prefieren seguir disfrutando de su amor sin estar presionados por dar un paso mayor. "Algo muy padre de nuestra relación es que no hemos forzado nada, no hemos apresurado nada", agregó. "Entonces, pasará lo que tenga que pasar".

Si bien están muy enamorados, la pareja prefiere ir "paso a paso".

El también modelo se pronunció ante el accidente que hace unos días sufrió Eugenio Derbez y lo mantiene hospitalizado hasta el momento. Le desea una pronta recuperación. "No he hablado con Eugenio. Se me hace un poco trágico lo que pasó y le estoy mandando toda la mejor vibra", dijo.

Existe una posibilidad de que Diego trabaje con Sebastián Yatra.

Respecto a la posibilidad de tener una colaboración actoral o musical con su amigo Sebastián Yatra, el intérprete de Diego Ramos en la película “Terminator: Dark Fate” no dudó en que sea posible trabajar juntos en algún momento. "Sí. Puede ser, puede ser que compartamos algún proyecto, Sebas es un muy buen amigo mío; le tengo mucho cariño. Se me hace un chavo muy, muy talentoso y súper buena onda", concluyó Boneta.

Diego Boneta asegura que de momento está más enfocado en su carrera "como actor y productor", aunque no descarta retomar esa faceta más adelante.