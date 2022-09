Stranger Things: El actor que interpreta a Vecna sugirió a quién le gustaría enfrentar en la última temporada

Antes del estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things, se inició una marea enorme de especulaciones en torno a Vecna, el villano de la serie interpretado por Jamie Campbell Bower, y si éste lograría su cometido con el personaje de Max. Se acaba de anunciar su regreso para la última entrega y el mismo actor arrojó un posible desarrollo para la siguiente parte de la historia.

Aunque tiene una larga trayectoria en cine y televisión, la popularidad de Jamie Campbell Bower como actor no creció hasta que se convirtió en Vecna, el villano de Stranger Things 4. Gracias a su actuación debajo de todo ese maquillaje, su imponente voz y calidez en las entrevistas, Bower se ha convertido en uno de los favoritos del público. Su regreso en Stranger Things 5 es inminente. Tanto así que el actor ya hasta tiene una idea de las maldades que quiere hacer.

Durante una entrevista para el podcast Happy Sad Confused, Bower fue cuestionado sobre lo que se tiene contemplado para la quinta temporada. Pero también sobre lo que el actor espera realizar como el gran villano final. Si recordamos los últimos episodios de la temporada 4, Will advirtió que Vecna podría regresar. Y evidentemente eso sucederá, pero Bower ya tiene un enemigo en mente para su personaje. “Me encantaría –ya lo he dicho antes-, amaría ver el viaje entre Vecna y Will- Creo que hay asuntos por resolver entre ellos dos. Soy un gran fan de este programa, y sé, gracias a que he merodeado por Internet, que hay personas sugiriendo que ya vimos a Vecna en la temporada 1”.

Jamie Campbell Bower interpreta a Vecna en Stranger Things y sabe a quién quiere enfrentar en la quinta temporada.

Sin embargo, no se trata de la primera vez que Bower ha contado sus ideas. El actor asegura que Vecna volverá a Stranger Things 5 con ganas de venganza, tal como los grandes villanos de la historia del cine: “Está enojado, está debidamente enojado, no creo que se haya escabullido lamiéndose las heridas en la miseria. Se está reconstruyendo, y está buscando sangre. Han cometido un gran error”.

¿Por qué Vecna podría enfrentarse con Will? Recordemos que este último tiene una historia bastante particular con el Upside Down desde la primera temporada. Por otro lado, él fue capaz de sentir que el villano seguía vivo, y esa conexión será determinante para explorar una posible confrontación entre ambos.

Jamie Campbell Bower es Vecna en Stranger Things 4.

“También me encantaría explorar por completo la relación con Will. Pienso de manera visual. Cuando Will está en cama y Winona (Ryder) le toma la temperatura, por ejemplo, eso es aterrador. ¡Es demasiado! Y yo amo lo aterrador. Me gustaría ver más cosas aterradoras”. ¿Los deseos de Vecna se convertirán en realidad? La quinta temporada de Stranger Things aún no tiene fecha para el inicio de su rodaje, pero más noticias surgirán en los próximos meses.