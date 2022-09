Simu Liu celebró el aniversario de estreno de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y aprovechó para hablar sobre su salud mental

Cada vez son más los actores que se animan a hablar de un tema que durante mucho tiempo se lo evitó por considerarlo ‘tabú’ y se trata de todo lo vinculado a la salud mental. Hace unas semanas, Tom Holland anunció su retiro de las redes por tiempo indeterminado porque todo lo que sucedía allí repercutía en su ansiedad, también Timothée Chalamet manifestó que las nuevas tecnologías eran perjudiciales para la sociedad, y ahora fue el turno de Simu Liu, quien celebró el primer aniversario de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos con un posteo muy particular en Instagram en el que reveló cómo se encuentra y como está tratando su salud mental.

Se cumple un año del estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la película que hizo debutar a un superhéroe oriental en la pantalla grande y puso a su protagonista, Simu Liu, en el centro de la escena. Después de todo, este film fue el primero de Marvel en regresar a las salas de cine después de la pandemia y significó un gran éxito para todos los que estuvieron relacionados con el proyecto.

Simu Liu tomó la responsabilidad de darle mayor visibilidad a su comunidad haciendo especial hincapié en la vida de los migrantes puesto que él proviene de una familia enmarcada en ese contexto llegando de esa manera a Canadá. Seguramente su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel lo puso en el centro de la escena, algo que no siempre resulta fácil.

Esta situación le abrió las puertas de Hollywood donde pasó de ser una estrella local de Toronto a trabajar en cinco películas durante un año y publicar un libro de memorias, tener participaciones especiales en eventos en Canadá además de llevar adelante la noble misión de enaltecer su cultura. Sin embargo, todo esto en un lapso de 12 meses fue realmente difícil de sobrellevar para su salud mental.

Simu Liu celebró el primer aniversario de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Con motivo del primer año de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Simu Liu publicó en Instagram un posteo con una imagen de la premiere de la película junto a su co estrella Awkwafina y el director Destin Daniel Cretton acompañada por un texto donde hace una nueva valoración sobre todo lo que pasó en estos 12 meses en su vida y cómo su salud mental se vio afectada.

“Exactamente hace un año, esta pequeña película llegó y cambió completamente mi vida. Ha sido nada menos que el mejor viaje en absoluto… pero después de haberme tomado un tiempo para reflexionar que esta vida también viene con un masivo costo. […] Así que hoy, en el aniversario del lanzamiento de Shang-Chi estoy especialmente emocionado porque estoy en terapia y priorizando mi salud”, comienza el revelador texto del protagonista de Shang-Chi.

Entonces Simu Liu cierra el texto con una definición que lo muestra de cuerpo entero: “Estoy sanando y en camino a convertirme en algo más que un superhéroe; estoy en camino a convertirme en un buen y decente hombre”, dice este actor oriental que ayudó a Marvel en el sendero de la diversidad dándole vida a un personaje que seguramente tendrá muchas más historias que protagonizar dentro del MCU.