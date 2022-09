Don’t Worry Darling: Florence Pugh disminuyó su actividad promocional en el Festival de Venecia por la presencia de Olivia Wilde

Hace semanas comenzaron a correr los rumores de enemistad entre Florence Pugh, la protagonista de la cinta Don’t Worry Darling y su directora, Olivia Wilde por grandes diferencias económicas. Más tarde, todo se volvió un hecho cuando la cineasta declaró que había despedido al actor Shia LaBeouf para proteger al resto del elenco por denuncias en las que se culpaba al intérprete de abuso hacia mujeres. El conflicto trascendió y fue llevado esta semana al Festival de Venecia 2022 en el que la actriz no quiere ni cruzarse con su antigua jefa.

El Festival Internacional de Cine de Venecia abrió sus puertas el 31 de agosto y hasta el 10 de septiembre se verán todas las películas que fueron en busca del León de Oro, aunque también habrá cintas que se verán por fuera de la competencia como Don't Worry Darling. En la previa a su primer vistazo y el estreno en cines del mundo, se ha generado un escándalo entre Olivia Wilde y Florence Pugh que ha llegado hasta dicha ceremonia.

La situación explotó cuando Wilde declaró públicamente que había despedido del film a Shia LaBeouf, quien era el actor elegido para el papel que luego sería interpretado por Harry Styles. En respuesta a este testimonio, LaBeouf explicó que no lo despidieron, si no que renunció. Cabe recordar que el actor venía de ser acusado en varias ocasiones por agresiones y abuso con mujeres. En medio del conflicto, se filtró un video en el que Olivia le pide a Shia que no abandone la cinta y tuvo palabras duras con Pugh.

Florence Pugh disminuyó su actividad promocional en el Festival de Venecia.

La realidad es que ya existía cierta rispidez entre la actriz y la directora durante el rodaje por su relación con Harry Styles, pero las filtraciones incrementaron el clima tenso entre ellas. El video muestra a Wilde refiriéndose a Florence como "Señorita Flo" y contradice sus palabras acerca de que despidió a LaBeouf para cuidar a la protagonista, ya que el clip muestra que le ruega al actor para que regrese al rodaje. Ante esto, Pugh tomó la decisión de alejarse de la conferencia de prensa en Venecia.

Según afirmó Variety, Florence Pugh estará presente en el Festival de Venecia de este año, pero estará limitando sus actividades promocionales al no participar de la conferencia de prensa que se llevará a cabo el lunes 5 de septiembre. Allí también explican que el conflicto con Wilde fue determinante para tomar esta decisión y se espera que la directora haga una referencia ante los periodistas en el evento.

Florence Pugh en Don't worry darling.

Sin Pugh, en la conferencia estuvieron Olivia Wilde y Harry Styles, quienes arribaron a Venecia durante este domingo. Además de ellos, también participaron Chris Pine, Gemma Chan, Kiki Layne y Nick Kroll. En el thriller Don't Worry Darling, dos parejas viven felizmente en una comunidad estadounidense, pero comienzan a descubrir detalles detrás y la esposa comienza a preguntarse si su vida continuará como antes o estará en peligro. Se estrena en cines el 22 de septiembre.