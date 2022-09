“Es trabajo de payaso”, así se dirigió un actor de Aquaman a las películas de superhéroes

Todos los actores tienen preferencias a la hora de interpretar papeles. No obstante, el trabajo en la industria cinematográfica es muy particular y a veces para pegar el gran salto o que ciertos cineastas te descubran hay que ponerse en la piel de determinados personajes que no son del máximo agrado para sorprender al público, a los directores e, incluso, a uno mismo. Este es el caso del actor Yahya-Abdul Mateen II que prefiere papeles más terrenales, sin embargo, no rechazó su participación en la película Aquaman del Universo Extendido de DC.

Habrá momentos para recitar a Shakespeare, y habrá momentos para apostarle al puro entretenimiento. Así lo ve Yahya Abdul-Mateen II, actor con estudios avanzados en teatro, y que en 2018 tuvo su debut en el Universo Extendido de DC. Se trataba de una franquicia que evidentemente no pretendía llevar el talento del elenco por el mismo camino de la más excelsa dramaturgia. Sin embargo, Abdul-Mateen estuvo sumamente dispuesto a aceptar ese “trabajo de payaso” que fue Aquaman.

Yahya-Abdul Mateen II en Aquaman.

En aquella cinta del DCEU sobre el Rey de los Siete Mares —interpretado por Jason Momoa— Yahya Abdul-Mateen II dio vida a David Kane / Black Manta, un mercenario especialista en crear tecnología avanzada de destrucción. Aquaman, del director James Wan, eventualmente se convertiría en la primera y única entrega de la franquicia que supera los mil millones de dólares en recaudaciones globales; un dato que evidencia cuánto amor hay en el público hacia las costosas producciones de espectáculo (las películas de “parque de atracciones”, diría Martin Scorsese).

En reciente entrevista con Vulture, Abdul-Mateen (ganador del Premio del Sindicato de Actores por el largometraje El juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin) hizo hincapié en esa cualidad de mero divertimiento que algunos títulos taquilleros poseen, sin necesariamente condenarla. “Todo debería ser acerca de llegar a la verdad”, comentó el actor de Watchmen. “Pero a veces tienes que saber en qué película o género estás. Algo como Aquaman, eso es trabajo de payaso. Aquaman no es El juicio de los 7 de Chicago”.

Y agregó: “Para sobrevivir [como actor] y hacerlo bien, tienes que jugar ese juego y luego ser astuto cuando quieres sorprender a la audiencia, al director o a ti mismo con un poco de: ‘Guau, no esperaba ver nada de Chéjov o August Wilson y Aquaman, pero lo hice’”. Aquaman and the Lost Kingdom llegará a cines el 25 de diciembre de 2023. En esta secuela, Jason Momoa y Abdul Mateen son nuevamente parte del elenco, junto a Patrick Wilson, Nicole Kidman y Amber Heard.