El dolor físico que pasó Brendan Fraser para ponerse en el cuerpo de un nombre que pesa 300 kilos

Brendan Fraser ganó gran popularidad en los 2000, cuando alcanzó la cima de su carrera, pese a que esta había comenzado en la década del 90, donde protagonizó algunas importantes producciones como George de la Selva, Código de honor o Buscando a Eva.

Pero sin lugar a dudas la llegada de La Momia terminó de consolidar su popularidad. Luego estrenó Al diablo con el diablo, su otro gran éxito, y finalmente La Momia regresa. La lista continuó pero poco a poco su carrera se fue apagando, y aunque se mantuvo activo y solo se tomó un descanso de seis años entre 2013 y 2019, estuvo muy ligado a la industria del cine, sea como productor o actor de doblaje.

Tras un tiempo “desaparecido”, Brendan Fraser acaba de reaparecer en el Festival de Venecia, donde presentó su nueva película y fue ovacionado por el público durante seis minutos sin que pudiera bajarse del escenario.

El actor presentó The Whale, un drama en el que interpreta a un solitario profesor de inglés que sufre de obesidad y que intenta reconectarse con su hija de 17 años con la que no tiene comunicación. El film es una adaptación de la obra de teatro homónima de Samuel D. Hunter.

“Quiero correr riesgos. Esta película me dio la oportunidad de desaparecer”, expresó Brendan Fraser en relación a lo que significó su transformación para darle vida a un hombre que pesa 300 kilos. Pero no es solo eso, sino lo que significa volver a tener un protagónico después de una década.

Para preparar su papel, el actor se unió a la Coalición de Obesos en Acción. De esa manera pudo conocer y entender la presión mental a la que están sometidas las personas que padecen dicha enfermedad. “Esta puede ser la primera y la última vez que haga esto para un personaje, por eso lo he dado todo”, confió.

Así luce Brendan Fraser en The Whale.

Además, la estrella de cine se sometió a largas horas en el departamento de maquillaje antes de cada día de rodaje, para sumarle 120 kilos a su cuerpo: “Desarrollé músculos que no sabía que tenía… Incluso sentí una sensación de vértigo al final del día cuando me quitaron todos los aparatos; era como bajar del muelle a un barco en Venecia. Me dio aprecio por aquellos cuyos cuerpos son similares. Necesitas ser una persona increíblemente fuerte, mental y físicamente, para habitar ese ser físico”.