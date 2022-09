El actor de El señor de los anillos que tuvo un papel muy importante en Game of Thrones

Es oficial: la temporada con todos los estrenos esperados del año comenzó y las plataformas responsables de emitir estos programas están que arden. Primero, vivimos la llegada de House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie de HBO Max, Game of Thrones, y ahora fue el turno de El señor de los anillos, emitida por Prime Video y que en su día de lanzamiento rompió récords de audiencia.

De acuerdo a las cifras oficiales, El señor de los anillos: los anillos del poder se convirtió en el mejor lanzamiento de la historia de la plataforma con 25 millones de espectadores a nivel global y aún restan más episodios. La historia está protagonizada por un actor que ya viste anteriormente en Game of Thrones tomando un rol importante.

El viernes 2 de septiembre llegaron los dos primeros capítulos de esta nueva historia ambientada miles de años antes de las trilogías El Hobbit y El Señor de los Anillos. La trama lleva a los espectadores a la Segunda Era de la Tierra Media, donde se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruinas, los héroes inverosímiles fueron puestos a prueba, la esperanza pendía del más fino de los hilos, y uno de los villanos más grandes creados por Tolkien amenaza con cubrir el mundo en la oscuridad.



Al tratarse del proyecto más ambicioso de la historia de Prime Video, necesitaron de un extenso reparto para su realización. Uno de ellos es Robert Aramayo, un actor inglés con ascendencia española que inició su trayectoria a los 7 años durante una producción escolar, donde fue visto. En esta serie vemos que le da vida a Elrond, pero antes lo has visto nada más y nada menos como Ned Stark.

Aramayo fue parte de cuatro capítulos de la sexta temporada de Game of Thrones, emitida durante 2017, encarnando a un joven Eddard Stark. Todos los fanáticos de la adaptación de las novelas de George R.R. Martin recordarán cuando Bran estaba descubriendo sus poderes como el Cuervo de tres ojos y nos llevan a un flashback en el que Ned intenta llegar a la torre en la que se encontraba su hermana, Lyanna, custodiada por una guardia Targaryen.



Ante la negativa de su paso, se libra una batalla en la que Stark y sus colegas logran derrotar a la guardia. Al final de la entrega, cuando se revela que Jon Snow es hijo de Lyanna y Rhaegar Targaryen, es Robert Aramayo el actor que recibe al niño ante el lecho de muerte de la hermana de Ned. Se trató de su rol más importante hasta el momento y ahora goza de su momento protagonizando El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder.