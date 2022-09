Cuántos hijos tiene Jane Fonda y a qué se dedican

Jane Fonda tiene una carrera intachable de más de 60 años. Como actriz ha sido de las mejores, aunque como madre admite que no fue lo suficientemente buena, algo de lo que se arrepiente, pero que ha hecho todo por revertir en los últimos años.

“Lamento no haber sido una mejor madre”, confesó Jane Fonda durante una entrevista. “No sabía cómo hacerlo. Pero se puede aprender, así que estudié cómo ser padre. Nunca es demasiado tarde. Estoy tratando de compensar lo que no sabía antes. Cuando muera, quiero que mi familia esté cerca de mí. Quiero que me amen y tengo que ganármelo. Todavía estoy trabajando en eso”.

Parece que este proceso le ha salido bien, pues en los últimos años la hemos podido ver acompañada de sus hijos en varias alfombras rojas.

¿Quiénes son los hijos de Jane Fonda?

La actriz tiene tres hijos, dos biológicos y uno adoptado, fruto de dos de sus matrimonios. ¡Vamos a conocerlos!

Vanessa Vadim

Vanessa Vadim es la primogénita de Jane Fonda, fruto de su matrimonio con el cineasta francés Roger Vadim. Nació el 28 de septiembre de 1968 en París, Francia.

Dentro de sus trabajos como directora se destacan “The Quilts of Gee's Bend” (2002), “Jane Fonda in Five Acts” (2018) y “Blue Is Beautiful” (1997). Además, es cofundadora de MayDay Media, una productora sin fines de lucro.

Al igual que su madre, es activista ambiental y contribuye a The Mother Nature Network, una plataforma en línea que aboga por la sostenibilidad, ahora conocida como Treehugger.

Estuvo casada con Matt Arnett, con quien tuvo un hijo. En el 2010 se volvió a casar con el guitarrista de Between the Buried and Me, Paul Van Waggoner, tienen dos hijos en común y una hermosa familia.

Troy Garity

Troy Garity es el primer hijo del segundo matrimonio de Jane Fonda con Tom Hayden. Nació el 7 de julio de 1973 en Los Ángeles, California.

Es un actor reconocido por su papel en “Ballers” de HBO, protagonizada por Dwayne Johnson y por interpretar a Isaac en la franquicia de películas “Barbershop”. El mayor reconocimiento que ha tenido en su carrera hasta el momento ha sido una nominación a los Globos de Oro como Mejor Actor en una Película de Televisión por “Soldier's Girl” en 2004.

En el 2007 se casó con Simone Bent con quien no han tenido hijos. Jane Fonda acompañada por sus tres hijos.

María Luana Williams

Jane Fonda y Tom Hayden adoptaron a Mary Luana Williams cuando ella tenía 14 años, poco antes de divorciarse.

A diferencia de sus hermanos, Mary no eligió convertirse en actriz o cineasta. En cambio, es una activista que ha trabajado en estrecha colaboración con Lost Boys of Sudan, como relata en su libro de 2013 “The Lost Daughter”.

¿Conocías a los hijos de Jane Fonda?