Al ritmo de Manuel Turizo, María León presume su cuerpo al natural y deslumbra a todos

María León es una cantante, bailarina mexicana que con el paso de los años ha demostrado su gran talento con el que ha diario cosecha seguidores en todas partes del continente. Tanto es así que hoy en día posee una gran popularidad en las redes sociales. Hace algunas horas realizó una publicación que deslumbró a todos.

En 2016 debutó como actriz participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix. Hoy en día es una de las artistas más convocantes del país azteca.

María León, tiene 35 años de edad y su belleza acapara constantemente las miradas de todos sus fans. En esta oportunidad la bella mexicana compartió un video en su feed de su cuenta oficial de Instagram que dejó a sus seguidores sin palabras.

En el mismo se puede ver a María León bailar una canción de Manuel Turizo. Sus movimientos de cadera y su outfit hace que sobresalga no sólo su imponente belleza sino su excelente cuerpo al natural. En el mencionado clip aparece su perro que es muy especial para ella. En la descripción tuvo unas emotivas palabras para su mascota:

"Hace 8 años llegó esta bolita de pelos a mi vida, llegó a darme un hogar y una familia lejos de los míos y de casa. Su compañía y amor incondicional no se lo voy a poder pagar nunca, no hay mimos, caricias ni salidas al bosque que compensen todas las veces que me ha llenado de alegría y me ha rescatado de la tristeza. @soy_mikaela".