Ahora que están casados, Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron agrandar la familia

La pareja de recién casados, Jennifer Lopez y Ben Affleck, se encuentran muy activos. Luego de la segunda boda y su luna de miel en Italia, el matrimonio decidió distanciarse para dedicarse de lleno a sus proyectos laborales. Sin embargo, siempre que pueden encuentran el tiempo para compartirlo junto a los hijos de cada uno, y seguir creciendo como familia. En esta ocasión, eligieron adoptar una nueva mascota. ¿De qué se tratará?

Jennifer López y Ben Affleck fueron captados mientras paseaban por las calles de Los Ángeles el fin de semana, antes de dirigirse a un refugio de animales en la ciudad con los gemelos de 14 años, Max y Emme, que la cantante comparte con su ex marido, Marc Anthony. Más tarde se vio a Max sacando una caja de cartón del centro, aunque aún no se sabe qué animal fue el afortunado elegido.

La visita fue capturada por el medio Mail Online, después de la boda de la pareja en la finca de 8.5 millones de dólares que el ganador del Oscar posee en Georgia, donde se dieron el sí, por segunda vez, el mes pasado, seguida de una luna de miel en Italia.

Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron agrandar la familia adoptando una mascota.

Mientras compartía detalles de las nupcias, la intérprete, de 53 años, publicó una imagen de ella con un vestido blanco de Ralph Lauren junto a la estrella de Batman vs Superman bailando bajo un cartel de color neón que decía: "Sr. y Sra. Affleck".

"Cuando me vio aparecer en lo alto de la escalera, todo tuvo un sentido absoluto a la vez que parecía todavía imposible de creer, como el mejor sueño, en el que lo único que quieres es no despertar nunca. Habría tenido muchos de los mismos pensamientos probablemente si no me hubiera concentrado tanto en no tropezar con mi vestido, pero cuando me acerqué lo suficiente para ver su cara, tuvo el mismo maravilloso sentido para mí", describió la cantante en su boletín OnTheJLO, en el que compartió más detalles de su segundo enlace matrimonial con el actor de 50 años.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en su boda.

Probablemente, Jennifer Lopez comunique los detalles de la llegada del nuevo integrante de la familia a través del mismo medio ya que, después de mostrarse furiosa por la filtración de un video que uno de sus invitados grabó sin su consentimiento durante uno de los momentos álgidos de la fiesta, la diva del Bronx de 53 años aseguró que corresponde a ella y a Ben decidir qué momentos de su vida privada compartirán con sus seguidores, en qué momento y a través de qué plataforma hacerlo.

Ben Affleck y Jennifer Lopez recién casados.

Así que la nueva mascota de la familia formada por Jennifer Lopez, Ben Affleck y los hijos de ambos podría ser un perro, un gato o cualquier otro animal, pero seguramente habrá que esperar algunos días para que la estrella de la película Marry me considere que es el momento indicado para darlo a conocer con sus fans. Sin embargo, la gran pregunta que todos nos hacemos es si Jennifer y Ben buscarán tener hijos ahora que están casados.