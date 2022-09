Toni Costa pidió disculpas públicas a una compañera de “La Casa de los Famosos”

El bailarín español Toni Costa fue una de las revelaciones del reality show “La Casa de los Famosos” de Telemundo, donde su popularidad fue creciendo a medida que transcurrían las emisiones, hasta llegar a la final. Es así que ahora le pidió disculpas públicamente a una de sus compañeras del show, la actriz Ivonne Montero. De esta manera, el coreógrafo, se arrepintió de no haber estado más cerca de la flamante ganadora del programa, sobre todo en las últimas semanas.

Fue así que, este jueves pasado, Ivonne realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde el bailarín se unió para pedirle disculpas públicas. "Aquí estoy dándote la cara y diciéndote, como te dije cuando saliste como campeona, qué lástima no haber creído 100% en todo lo que me decías", lamentó Toni. "Pero esa casa tú sabes que era perfectamente el peor lugar para confiar en alguien 100% porque te daban una cara y por la espalda era otra. Pero sí me disculpo. Uno no llega a darse cuenta y no ve la realidad total de todo. Tú sabes que yo te decía muchas veces: 'Ivonne, ¿cómo aguantas tanto?'. Yo valoré mucho esa parte tuya de que aguantaste unas peleas desastrosas y siempre estuviste ahí fuerte hasta el final", dijo Toni.

Toni se arrepintió de haberse alejado de Montero en las últimas semanas del reality.

Así reaccionó Ivonne Montero a las disculpas de Toni Costa

La ganadora del reality entendió la situación. "Uno ahí dentro siente acercamiento con ciertas personas, cierta complicidad, cosas afines que a lo mejor tú y yo no teníamos o teníamos otras que sí, el tema del baile, de todo este placer y gusto que tenemos por el arte y demás, por ahí sí, pero yo entiendo perfecto. La primera semana yo no quería ver nada, solamente las cosas positivas, de repente ya empecé a ver cositas que me fueron llegando y sí me empezó a pegar más, pero bueno también es algo que ya terminó. Estoy contenta, estoy satisfecha, estoy tranquila, estoy en paz", comentó la mamá de Antonella.

Ivonne entendió la situación y aceptó las disculpas de Toni.

La actriz, quien supera el millón de seguidores en Instagram, tiene muy claro quiénes son las personas con las que puede tener un acercamiento fuera de “La Casa de los Famosos” y Toni es una de ellas. "Yo siempre te vi como una persona con muchos valores", destacó. "Y bueno el juego se dio así, no pasa nada, por supuesto que no pasa nada, y sigue en pie en el momento que vengas a México que tú quieras hacer algo, clases acá, te apoyamos de mil amores" finalizó Montero.