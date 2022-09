El difícil momento que vive Jane Fonda, quien padece cáncer a los 84 años

Jane Fonda es una de las actrices con mayor trayectoria en el mundo de Hollywood, dueña de un talento y una belleza que la hacen única. Pero además de ser un verdadero icono de la industria del cine, se convirtió en una gran bloguera y en una autora referente para las mujeres de todas partes del mundo.

La estrella de 84 años se convirtió en noticia recientemente tras anunciar una triste noticia que la tiene amargada, padece cáncer: “Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano y he empezado el tratamiento de quimioterapia”.

Jane Fonda.

Jane Fonda utilizó su cuenta de Instagram para informar cómo está su salud y sumó: “Este es un cáncer muy tratable. El 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada”.

Fue allí mismo que la actriz contó que comenzó un tratamiento de quimioterapia, que deberá hacer durante seis meses, y que por ahora lo lleva muy bien. Además, remarcó que no permitirá que ninguna enfermedad interfiera en su activismo sobre el cambio climático.

“Se acercan las elecciones de mitad de mandato, y son más que importantes, así que pueden contar conmigo para estar junto a ustedes mientras hacemos crecer nuestro ejército de defensores del clima”, expresó Jane Fonda.

Esta no es la primera vez que la icónica mujer le hace frente a un tumor. En 2018 le tuvieron que extirpar uno del labio que también era canceroso, y en 2010 uno muy pequeño del pecho. Sin embargo, el linfoma no Hodgkin es un poco más complicado, con un tratamiento más invasivo, pero no por eso más letal.

El anuncio de Jane Fonda.

“El cáncer es un profesor y estoy poniendo atención a las lecciones que me enseñará… Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad, de hacer crecer y profundizar en la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad, definitivamente nos enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades”, escribió Jane Fonda.