Todas las fotos de la segunda boda de Jennifer López y Ben Affleck

Luego de la inesperada boda secreta en Las Vegas, Jennifer López y Ben Affleck volvieron a casarse acompañados de sus seres más queridos y en una celebración en Georgia que duró tres días. La feliz pareja eligió la misma mansión del actor que habían considerado 19 años atrás, en su primer compromiso, para unir sus vidas.

El casamiento entre los actores estuvo cargado de emoción y muchos invitados famosos, como Matt Damon, George Clooney y Renee Zellweger, entre muchos otros. Pero sin embargo, el gran ausente fue el actor Casey Affleck, hermano del novio, quien días después le dio la bienvenida a la cantante a su familia por medio de las redes sociales.

Jennifer López y Ben Affleck en su boda.

Según dicen, la gran boda de Jennifer López y Ben Affleck tuvo muchas sorpresas y momentos especiales, como shows musicales, fuegos artificiales y mucho baile. El lugar estaba ambientado con flores blancas, un auto antiguo para la novia, luces de neón y muchos detalles en madera.

Fue la propia artista quien decidió compartir recientemente el álbum de fotos en su blog personal y relatar en primera persona cómo se dio la mega boda que duró tres días. “Mientras el sol se ponía detrás de los robles cubiertos de musgo español, una brisa cálida barrió el césped donde se sentaban nuestros familiares y amigos más cercanos y, por fin, comencé a bajar las escaleras que se convertirían en el pasillo que me conduciría. hacia el resto de mi vida”, escribió JLo.

El primer día de celebración.

Con respecto a su llegada al altar, sumó con mucho romanticismo: “Ben y yo hablamos de 'True Companion' de Marc Cohn como la canción de amor perfecta para una boda en esta misma casa hace más de veinte años. Aunque Ben no lo sabía, le pedí a Marc que lo sorprendiera cantándola en nuestra boda… Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo, la primera canción que tocó no fue 'True Companion'. Era su "The Things We've Handed Down", una canción sobre el maravilloso misterio de los niños, algo que solo podíamos adivinar en ese entonces, pero fue la elección perfecta ya que nuestros cinco hijos me precedieron en la caminata”.

“Cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo absoluto sentido mientras parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, donde todo lo que quieres es no despertar nunca”, contó Jennifer López sobre lo que sintió Ben Affleck en ese momento.

Los detalles y la novia.

La artista relató también algunos detalles de la cena de ensayo que se realizó el día anterior, donde ella y su marido hablaron de cómo casarse a esa edad parecía la única que tenía sentido, pese a que ambos habían estado casados con anterioridad. También relató cómo eligieron la decoración y los detalles de cada momento, algo que se pudo ver en las fotos que compartió la feliz novia.

Momentos de la gran noche.

Los novios.