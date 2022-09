Qué otros papeles hizo Arden Cho, la protagonista de Partner Track de Netflix

Arden Cho es hija de padres coreano-estadounidenses y uno de sus últimos trabajos fue en la serie "Partner Track", disponible en la plataforma de streaming Netflix. La actriz de 37 años cobró relevancia hace ya un par de años y su fama le valió también trabajar como modelo para firmas como Nike, Reebok y Alexander McQueen.

Nació en la ciudad de Amarillo, Texas, pero vivió muchos años de su infancia en Dallas y Minnesota. En esta última ciudad terminó sus estudios secundarios en la Apple Valley Senior High School y luego ingresó a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign donde se graduó en 2007 con una licenciatura en psicología, además de estudiar teatro.

Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo fueron como modelo al participar y ganar el concurso Miss Corea Chicago, dándole la oportunidad de participar de Miss Corea en Seúl, Corea del Sur. Tuvo un paso por Kenia, donde hizo trabajos humanitarios, hasta que en 2007 se instaló en Los Ángeles, California, para comentar su carrera como actriz.

Arden Cho: sus papeles más destacados

Su primer trabajo fue en el cortometraje "My First Crush", que le abrió las puertas para conocer a muchos productores de Hollywood. A partir de entonces dividió su carrera entre el cine y la televisión con pequeños roles en "CSI: NY", "Pretty Little Liars", "Rizzoli & Isles", "Mandevilla", entre otros.

Su papel más relevante fue en "Teen Wolf" (2011-2017), una serie de televisión de MTV, basada en la película de 1985 del mismo nombre y se trata de un drama sobrenatural que sigue a Scott McCall (Tyler Posey), un estudiante cuya vida cambia totalmente al ser mordido por un hombre lobo.

Arden Cho ingresó a la serie en la tercera temporada con el personaje recurrente de de Kira Yukimura y tomó protagonismo en la cuarta y quinta temporada. Pese a que le valió una gran fama, la actriz reveló en su canal de YouTube que no volvería para la sexta y última temporada debido a que quería dedicarse a otros proyectos.

Más tarde llegó la serie "Castle", de la ABC, y "Hawaii Five-0", de la CBS, donde también tuvo pequeños roles de tan solo un episodio. Sin embargo, su nombre ya era reconocido motivo por el que fue tapa de las revistas Vogue, Purple Fashion y Nylon, así como también el diseñador Alexander McQueen la convocó para participar de algunas de sus campañas.

Finalmente, Arden Cho encontró su protagonismo en "Partner Track", conocida en español como "Carrera al éxito", y su primer trabajo para Netflix. La serie sigue la vida de Ingrid Yun, una joven idealista que quiere convertirse en la primera socia asiático-estadounidense de Parsons Valentine, un bufete de abogados de élite en Manhattan.

La actriz tiene más de 3 millones de seguidores en las redes sociales, donde comparte todos sus trabajos como actriz y modelo. Su pasión por la moda la llevó a convertirse en una influencer y también cuenta con más de medio millón de suscriptores en su canal de YouTube en el que muestra sus videos como cantante, otra de sus grandes pasiones.

