Dominic Monaghan, el actor de Lost, reveló la terrible traición de su exnovia, Evangeline Lilly

Dominic Monaghan es un actor británico que ganó popularidad en la industria del cine cuando interpretó a Meriadoc Brandigamo en la trilogía de El Señor de los Anillos y luego le dio vida a Charlie Pace en la serie Lost, la cual fue un verdadero éxito durante seis temporadas.

El artista personificó, en aquella producción que cambio la manera de hacer ficción para televisión, a un carismático músico con un pasado que lo agobiaba. Allí compartió elenco con Evangeline Lilly, quien interpretaba a e Kate Austen, una convicta con un pasado un poco perturbador y oscuro.

Dominic y Evangeline en Lost.

Sin embargo, en aquel entonces, parece que Dominic Monaghan y Evangeline no solamente se veían como compañeros de trabajo. Con tantas horas compartidas, se interesaron uno por el otro y comenzaron una historia de amor, que según confió recientemente el actor, no terminó de la mejor manera.

El británico y Evangeline Lily estuvieron de novios desde 2004 a 2007 y hasta habían comenzando a hacer planes juntos, como tener hijos o hasta pisar el altar, pero su historia de amor terminó de la peor manera.

Como parte del podcast Unqualified y en diálogo con la actriz Anna Faris, Dominic Monaghan reveló que mientras rodaba Lost, descubrió que su pareja y compañera de elenco lo estaba engañando: “Realmente, solo me rompieron el corazón una vez en mi vida”.

“Estaba saliendo con una actriz de Lost llamada Evangeline Lilly, quien, ya sabes, ha llegado a tener un nombre propio. Y sí, realmente no sé cómo explicaría ella la historia, pero desde mi punto de vista, probablemente fue la primera vez en mi vida en la que me metí de lleno en una relación”, contó.

La ex pareja junto a Matthew Fox.

Sin embargo, en ese momento, Dominic estaba lidiando con su adicción a las drogas y al alcohol, por lo que no era todo tan fácil con él: “Aunque cumplía con mi trabajo y estaba muy comprometido como actor con Lost, mis fines de semana quería pasarlos borracho hasta la saciedad desde el viernes hasta el sábado por la noche. Pensasba que era normal”.

“Siempre fui el tipo que quería más. Siempre quise beber más, tomar más, estar al día, hacer juergas. Y pensé que a ella no le molestaba eso… Pero creo que probablemente lo que ella pensaba constantemente era que estar conmigo estaría bien por un tiempo, pero que no sería un gran padre o un gran esposo porque tenía todo este trabajo que hacer. Y era cierto”, se sinceró Dominic Monaghan.

Con respecto a la infidelidad que cometió su por entonces pareja, contó: “Decir que estaba devastado es quedarse corto… Alguien me dijo algo como: ‘Te das cuenta de que ella está con este chico,’ cuando estábamos juntos. Y yo me quedé como: ‘Espera, ¿qué?’ Y esta persona me lo confirmó”.