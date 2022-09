Cuántos hijos tiene Lolita Cortés y con quién

Lolita Cortés nació en una familia de artistas, lo que la llevó a sumergirse en el mundo del espectáculo desde que era una niña. Toda su vida ha hecho lo que ha querido y ha disfrutado al máximo sin importarle lo que digan los demás. Inclusive, cuando se enamoró, a pesar de que en un principio su mamá se opuso, ella siguió adelante la relación con el hombre con el que tuvo sus hijos.

La actriz y cantante Lolita Cortés conoció al papá de sus hijos cuando era tan solo una niña porque… ¡Es su hermanastro! Sí, su hermanastro. Se conocieron cuando su mamá, Dolores Jiménez, y Sergio Romo comenzaron una relación.

En ese momento Lolita Cortés y Sergio Romo Jr. eran unos niños, pero ella ya sentía cosas por él. “Sergio me fascinaba, ir a casa de Alma para ver al hermano me provocaba emoción”, confesó la artista durante una entrevista.

Tras una infidelidad por parte de Sergio Romo a Dolores Jiménez, decidieron separase y tomar caminos separados. En ese momento los “hermanos” dejaron de verse, él se mudó a Monterrey con su familia y ella se quedó en la ciudad de México.

Muchos años después, Lolita Cortés visita la ciudad de Monterrey como parte de la gira de la obra musical "¡Qué Plantón!". Se reencontraron y la atracción fue casi inmediata. A partir de ese momento comenzaron una relación en secreto, pues sabían que a sus familias no les gustaría la noticia.

"Me encuentro a mi hermano en Monterrey, que al final de cuentas no era mi hermano porque es hijo de Alma, era mi hermanastro. Entonces cuando yo lo vuelvo a ver de niña que me fascinaba, de grande, me enloquecía", confesó.

La realidad es que al principio ella pensó que sería tan solo una aventura que duraría los días que ella estaría en esa ciudad. Cuando llegó el momento de separarse, Sergio Romo Jr. decidió mudarse e instalarse en la Ciudad de México.

Lolita Cortés es una de las personalidades más grandilocuentes de México.

Tuvieron una hermosa e intensa relación de la cual nacieron sus dos hijos: Mariano y Dariana. Tras diez años juntos decidieron separarse debido a incompatibilidades que nunca pudieron solucionar.

¿Qué opinas al respecto de la relación de Lolita Cortés con su hermanastro?