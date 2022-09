Respira profundo antes de ver el antes y después en la figura de Livia Brito

Livia Brito está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera. El mes pasado dejó de protagonizar una de las telenovelas más vistas de este año. Mujer de nadie fue una producción de Televisa Univisión que llevó adelante la talentosa cubana junto a un elenco de primera línea.

Por el momento Livia Brito ha dedicado sus días a descansar y trabajar en su faceta de modelo. Ella además de ser una excelente actriz, es dueña de una belleza y un figura maravillosa. Gracias a ello es contratada para que realice grandes campañas de indumentaria y productos de belleza.

Sin embargo en esta oportunidad la talentosa artista compartió un par de videos con varios cambios en su imagen. El primero de ellos tiene que ver con un video que muestra el antes y después que tuvo su imagen desde que era una niña hasta la actualidad.

En el clip se puede apreciar como Livia Brito se convirtió en la bella mujer que conquista a diario a sus seguidores. La nacida en Ciego de Ávila podría aparecer en la segunda temporada de La Desamada según afirmó una fuente cercana a la intérprete.

En otra de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, Livia Brito grabó un mensaje anunciando su cambio de look. "Mis bebes me acabo de cortar el cabello de verdad con la persona que solamente dejo que me toque la pela, este espectáculo de verdad. Corta muy bonito el cabello. Besotes amor, besos papi".