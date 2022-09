La verdadera protagonista de Don’t Worry Darling es la canción que canta todo el tiempo Florence Pugh

Actores despedidos, nuevos romances, peleas entre la protagonista y su directora, una trama perturbadora, un músico experimentando sus dotes de actor y una canción que suena en loop. Definitivamente, Don’t Worry Darling dirigida por Olivia Wilde se convirtió en la película más polémica de 2022 pero ya está disponible en la pantalla grande y ha conseguido marcar un nuevo récord en las plataformas digitales de música gracias a la pieza musical compuesta por Harry Styles e interpretada por Florence Pugh que forma parte de la banda sonora del film.

¿De qué se trata Don’t Worry Darling? La producción de Warner Bros. sigue a Alice y a Jack, una pareja que disfruta de la comodidad de Victoria. Se trata de una ciudad experimental en la que todos los hombres que viven allí trabajan en un proyecto ultra secreto que les permite mantener el estilo de vida de la sociedad en los años 50. Además del lujo, persecuciones y oscuros secretos, la película presenta una pegadiza canción que suena de principio a fin.

Desde el comienzo, el personaje de Florence Pugh tararea un tema musical mientras realiza las tareas cotidianas de su hogar. Sin embargo, a medida que avanza la trama, Alice descubre que esta podría ser la pieza fundamental para desentrañar una verdad siniestra. Lo cierto es que la canción consigue ser la gran protagonista, resonando en la cabeza de los espectadores. Es por esto que desde ahora el track forma parte de plataformas digitales como Spotify.

Titulada With You All The Time, fue escrita por el propio Harry Styles, quien aporta a la melodía. Así lo explicó Olivia Wilde en diálogo con Variety: “En la preparación, Harry me llamó y me dijo: ‘¿Cuál es la canción desencadenante?’. Dije: ‘No lo sé, voy a probar con algunos compositores. ¿Tienes algo en mente?’. Y él dijo: ‘Lo pensaré’. Cinco minutos después, me envió una demostración desde su piano y fue lo que terminó en la película”.

La canción With you all the time que tararea Florence Pugh todo el tiempo es la verdadera protagonista.

Está claro que Harry Styles, además de trabajar como actor en Don’t Worry Darling, se destaca principalmente por su rol en la industria musical. Y sorprendentemente Florence Pugh marcó un récord en la trayectoria del cantante británico. Con With You All The Time, se volvió la primera artista en colaborar musicalmente con Styles, quien desde que inició su carrera solista, jamás había compartido una canción oficial.