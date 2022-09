La esposa de Marco Antonio Solís paraliza la red presumiendo su belleza

Cristian Salas conocida popularmente como Cristy Solís es una exmodelo cubana que dejó su profesión desde chica para seguir los pasos del amor de su vida y esposo Marco Antonio Solís. Ellos se casaron a comienzos de la década del '90 y desde ese momento nunca más se volvieron a separar. Hace algunas horas en su perfil de su cuenta oficial de Instagram compartió una serie de fotos donde se puede ver la perfecta figura que luce a su edad.

En las imágenes que publicó la esposa de Marco Antonio Solís se la puede ver posando junto una de sus mejores amigas. El motivo del post es por el aniversario de vida de una de las personas más importantes para Cristy Solís. La exmodelo cubana, tiene más de 50 años y su edad exacta es todo un misterio, ya que la diva lo ha guardado bajo siete llaves.

Cristy Solís junto a su mejor amiga.

Además en las fotografías se puede ver la perfecta figura que tiene la esposa de El Buki y las reacciones que genera con sus reiterativas publicaciones.

Junto al reel de fotos, la esposa de Marco Antonio Solís agregó un mensaje que dice lo siguiente: "What a better world it would be if there was more people like you ! Happy birthday to my sister @kty79 , my sweet kind angel! One of the fiercely loyal human being I have ever met . My partner in crime y todas mis locuras I don’t have to tell you how much y love you because actions will always speak louder than words!! Love and respect the genuine and amazing woman that you are May God continue to bless you always ! Happy birthday to my bestie @kty79".

La esposa de Marco Antonio Solís posee un gran fandom en redes sociales.

El mensaje en español que escribió Cristy Solís dice lo siguiente: "¡Qué mejor mundo sería si hubiera más personas como tú! ¡Feliz cumpleaños a mi hermana @kty79, mi dulce y amable ángel! Uno de los seres humanos ferozmente leales que he conocido. Mi compañero en el crimen y todas mis locuras. No tengo que decirte cuánto te amo porque las acciones siempre hablarán más que las palabras!! Ama y respeta a la mujer genuina e increíble que eres ¡Que Dios te siga bendiciendo siempre! Feliz cumpleaños a mi mejor amiga @kty79".