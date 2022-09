¡Enhorabuena! Oprah Winfrey arrojó indicios de su regreso a la actuación

Una vez que se establece una relación de confianza con la cámara es muy factible que luego de varias producciones en la pantalla grande, uno se quiera dar el ‘gustito’ de vivir otro tipo de experiencias en la televisión. Oprah Winfrey demostró ser una gran actriz en diversos films pero también sentó las bases de la conducción en programas televisivos que la tienen de ejemplo y su carrera es profundamente admirada por las grandes celebridades de Hollywood. Luego de tomar distancia, ¿está pensando regresar a la actuación?

Oprah Winfrey dejó entrever que desea volver a la actuación. La titán de la televisión había actuado en un gran número de películas mientras combinaba su carrera como presentadora de un programa de entrevistas, ganando notablemente una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto por su interpretación en el drama de 1985, El color púrpura.

La conductora también han protagonizado películas como The Butler y Selma, con su último papel importante como actriz hace cuatro años en la trama de 2018 de Ava DuVernay, A Wrinkle in Time. Ahora Oprah compartió con Ava, el más reciente número que la revista Variety dedicó al poder de las mujeres y sugirió que está visualizando su regreso a la gran pantalla. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de volver a actuar, la presentadora dijo: "Escucha, estoy viviendo en un monte en Maui... ".

Ava intervino entonces, diciendo: "Pero si algo perfecto llegara... ", lo que provocó que Oprah añadiera: "De hecho, creo que va a llegar algo perfecto y sé lo que es. Déjenme decirles que se necesita mucho para sacarme del porche".

Si bien Oprah no dio más detalles de su nuevo trabajo, el intercambio sugirió que otro proyecto con Ava está en puerta después de que anteriormente trabajaran juntas en A Wrinkle in Time, Selma, así como Queen Sugar para la cadena de televisión OWN, y la serie de televisión de 2019, When They See Us, que también contó con la presentadora como productora ejecutiva.

Durante la entrevista, la cineasta dio a entender que su amiga tendrá un papel mucho más demandante: "Espero que actúe más. Creo que es la mejor actriz de su categoría". Oprah bromeó entonces: "Eso significa 'la que es presentadora de un talkshow'".