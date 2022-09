Elizabeth Banks dio sus motivos de por qué fracasó el reboot de Los ángeles de Charlie

No hay punto medio con los reboots de producciones exitosas y ese es el principal riesgo que se corre: pueden salir muy bien o pueden ser completamente rechazados por la crítica y por el público. Todo depende de quién sea la persona dirigiendo el nuevo proyecto, sus actores, su conexión con la cámara y el espectador pero, sobre todo, que sea una muy buena historia la que se relata y que den ganas de ver más. Este no fue el caso de Elizabeth Banks y su intento de re-versionar Los ángeles de Charlie.

Cuando debutó como directora con Pitch Perfect 2, la carrera de Elizabeth Banks parecía ir cuesta arriba. La cinta fue todo un éxito comercial, recibió buenas críticas y, además, Banks formaba parte de Los juegos del hambre, una de las sagas más exitosas de aquél momento. Su buena popularidad la llevó a dirigir el reboot de Los ángeles de Charlie, que fue protagonizado por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska.

El reboot de Los ángeles de Charlie fue un rotundo fracaso.

Pero las cosas no salieron como se esperaban. Lejos de tener una nueva franquicia en sus manos, Sony encontró en esta cinta uno de sus peores fracasos económicos. Recaudó apenas $73 millones de dólares contra un presupuesto de $48 millones, y evidentemente, los planes de una secuela desaparecieron. Muchos argumentaron que la decepción financiera se dio porque la película era demasiado feminista, por el poco encanto de sus protagonistas y, simplemente, porque no valía la pena.

A casi tres años del estreno, The New York Times cuestionó a Elizabeth Banks sobre las razones que llevaron a la cinta al fracaso. Y ella lo tiene muy claro: el marketing tuvo la culpa de esta decepción taquillera: “Desearía que la película no hubiera sido presentada como solo para chicas, porque no la hice solo para ellas. Para mí, hubo una desconexión con el marketing. Cuando las mujeres hacemos cosas en Hollywood, surge esta historia. Hubo una alrededor de Ángeles de Charlie en la que yo estaba creando un manifiesto feminista. Pero yo solo estaba haciendo una película de acción”.

Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska fueron las protagonistas del reboot de Los ángeles de Charlie.

En su momento, una parte de público masculino consideró que la película tenía actitud “anti hombres”. Se dijo que las protagonistas tenían una actitud soberbia y que la historia los alejaba de la pantalla. Banks menciona que ese no fue el caso y que el marketing ayudó a crear esa consciencia. “Me hubiera encantado hacer Misión: Imposible, pero las mujeres no están dirigiendo Misión: Imposible. Francamente, pude dirigir una película de acción porque estaba protagonizada por mujeres y soy una directora, ese es el límite de Hollywood en este momento”.

Reboot de Los ángeles de Charlie.

El fracaso de Los Ángeles de Charlie fue duro para todos los involucrados. A pesar de ello, Kristen Stewart ha seguido su exitoso paso en películas independientes e incluso consiguió una nominación al Óscar por Spencer. Naomi Scott venía del exitazo de Aladdín, pero desde ese proyecto no ha conseguido otro personaje de peso. Ella Balinska hizo casting para ser la Catwoman de The Batman en las mismas fechas que se estrenó Ángeles de Charlie, por lo que el fracaso de la cinta seguramente no ayudó. Su más reciente proyecto fue el reboot de Resident Evil en Netflix, pero también fracasó y fue cancelado tras una temporada.