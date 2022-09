Maribel Guardia revela si tuvo un romance con Andrés García

En una reciente entrevista con “Imagen Televisión”, la actriz Maribel Guardia habló acerca del homenaje que le realizaron a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, aclarando que aunque no tuvo oportunidad de verlo, es muy grato que reconozcan el trabajo de grandes artistas como la diva de las películas. Además, aprovechó para hablar un poco de su relación con Andrés García, con quien compartió créditos en la película "Pedro Navaja".

Y aunque aclaró que quiere mucho al actor, destacó que nunca hubo una relación romántica entre ellos y que de hecho, él nunca mostró intenciones en cortejarla. "Andrés nunca, en la vida, jamás me hecho el cuento, ni el perro, ni nada por haber, ni nada encima, ni la bombita. Siempre fue una persona muy respetuosa conmigo porque su esposa era muy amiga mía y sigue siendo una hermana para mí", señaló Maribel Guardia.

Andrés y Maribel compartieron créditos en "Pedro Navaja".

Esto luego de que fuera cuestionada acerca de lo dicho por Andrés García en días anteriores, cuando confirmó lo enamorado que llegó a estar de la “Corona de Lágrimas 2”.

Maribel Guardia también destacó que ella quiere mucho a Andrés García, pues a pesar de su gran carácter "es un hombre que tiene un corazón enorme". Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró tener otros datos y reveló que alguna vez platicando con Andrés García este le contó cómo llegó a cortejar a Maribel Guardia. Sin embargo, en ese momento ella estaba muy enamorada de Alfonso Zayas, por lo cual le puso un alto a Andrés García, quien respetó plenamente la decisión de la guapa actriz.

"Andrés es un hombre que tiene un gran corazón".

"Cometí muchos excesos"

En julio pasado, en una entrevista para “Ventaneando” de TV Azteca, Andrés García se sinceró contando los excesos a los que sometió a su cuerpo durante un largo tiempo, y que debido a esto, fue diagnosticado con cirrosis. Confesó que además de ingerir bebidas alcohólicas, también consumió algunas sustancias que afectaron su hígado.

Al ser cuestionado por los excesos que cometió, el actor respondió: “de todo, sustancias, sustanciotas y sustancitas”, además de indicar que se pasaba tomando tequila, whisky y vodka en un mismo día, bebidas que combinaba con drogas como la cocaína, sustancia que fue la que le afectó el hígado. “Me dieron aprobar y me gustó, esto no es para que lo hagan los demás porque a la larga echa a perder el hígado la cocaína, ya hace un rato que la dejé. La disfruté muchos años, pero no es para que lo anden haciendo porque a la larga te da cirrosis, es lo primero que te friega ese tipo de estupefaciente”, dijo García.

Además García confesó: “Cuando era joven no se me escapaba ni un tequila”, y a su vez recordó que recordó entre los 20 y 25 años fue cuando probó por primera vez la cocaína.