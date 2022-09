Las razones por las que Sebastián Rulli se negó a trabajar con Ana Brenda Contreras

Sin duda, una de las actrices más queridas de la televisión es Ana Brenda Contreras, quien en los últimos años ha tenido problemas para regresar a los melodramas mexicanos por distintos motivos: agenda, sus problemas de salud y el rechazo de algunos galanes como Fernando Colunga y Sebastián Rulli. Como sabemos, Ana Brenda Contreras es una actriz, cantante y modelo de origen estadounidense, que en los últimos años ganó mayor popularidad al interpretar a Cristal Jennings en la serie de The CW, Dynasty. Además, la actriz comenzó a trabajar en una nueva faceta de su carrera como conductora, convirtiéndose en una figura importante, desde su debut en 2005 con la telenovela "Barrera de amor", luego "Duelo de pasiones" y posteriormente "Teresa".

Sebastián Rulli y Fernando Colunga se negaron a trabajar con Ana.

Los rumores comenzaron desde la producción de la telenovela "Lo imperdonable", donde Ana Brenda Contreras era la protagonista, ya que se habían seleccionado varios actores para estelarizar el rol co-protagónico, pero varios se negaron a trabajar con la actriz.

Fernando Colunga también se negó a trabajar con Ana Brenda Contreras.

En el caso de Sebastián Rulli, el actor se negó a trabajar con Ana Brenda Contreras debido a que recién acababa de grabar la telenovela "Lo que la vida me robó", por lo que habría estado muy cansado para continuar de forma casi inmediata otra producción. Sin embargo, los rumores señalan que el actor quería tomar un descanso de las cámaras, porque quería pasar más tiempo con Angelique Boyer, ya que en ese momento comenzaba su relación sentimental. Por otro lado, Fernando Colunga, uno de los actores más importantes de la televisión mexicana también se negó debido a que tenía otros compromisos laborales. No obstante, algunos señalan que el verdadero motivo fue que la actriz era muy joven. Ya que en ese tiempo, Fernando Colunga tenía 48 años y Ana Brenda 27 años, por lo que consideraba que no era adecuado para su imagen ni para la trama. Por su parte, Ana Brenda Contreras reveló que tenía muchas ganas de trabajar con ambos actores y aclaró que no tenía ningún problema con sus compañeros, incluso la actriz ha sido captada en algunos eventos con ambos actores, demostrando tener una buena relación laboral, además de admiración por su trayectoria.