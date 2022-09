Stranger Things: Caleb McLaughlin confesó sentirse discriminado por gran parte del fandom de la serie

En la mayoría de los países, el racismo es considerado delito, y si bien hay mayor tolerancia e inclusión por parte de las distintas sociedades del mundo, la discriminación es un mal que todavía no pudimos erradicar de raíz, y esto implica un gran peso para quienes han sido marginados desde siempre. En conferencia de prensa, Caleb McLaughlin, el actor de Stranger Things, reveló los momentos en los que se ha sentido realmente incómodo por ser el actor afrodescendiente de la serie.

Aunque la serie de Netflix cuente una historia de amistad y juventud luminosa en contra de la adversidad, tal parece que hay fans que no captan del todo los valores del programa. Ocurre que Caleb McLaughlin, intérprete de Lucas Sinclair en las cuatro temporadas de Stranger Things, reveló hace unos días que ha sido víctima del racismo de algunos espectadores.

Las declaraciones de McLaughlin surgieron en la reciente Heroes Comic Con en Bélgica, donde el actor se dio cita el pasado fin de semana para protagonizar varios paneles del evento y responder preguntas del público. Fue ahí que optó por sincerarse sobre las malas experiencias que lo han perseguido durante su ascenso a la fama; situaciones desagradables que él adjudica a la discriminación por color de piel.

Caleb McLaughlin aseguró que se sintió discriminado por fanáticos de Stranger Things.

“Definitivamente me afectó cuando era niño”, comentó en uno de los paneles. “Durante mi primera Comic-Con, algunas personas no se pararon en mi fila porque yo era negro. Algunas personas me dijeron: ‘Oh, no quería estar en tu línea porque fuiste malo con Eleven’”.

En el rol de Lucas, el actor ha sido parte del elenco principal de Stranger Things desde el primer episodio de la serie, con su propia personalidad, arco de transformación y modo de relacionarse con los demás personajes. No obstante, McLaughlin nunca sintió la misma popularidad ni un cariño similar al que recibieron sus co-estrellas, allá por 2016, cuando debutó el exitoso programa. “¿Por qué soy el menos favorito y con la menor cantidad de seguidores?”, solía preguntarse en aquella época. “Estoy en el mismo programa que todos los de la temporada uno”.

Hoy en día, Caleb McLaughlin todavía padece el racismo de algunos fans de Stranger Things, pero reconoce que ya no suele conmocionarlo como antes. Él opta por ser positivo, optimista y repartir mensajes de cariño a todos sus seguidores. “Incluso ahora, algunas personas no me siguen o no me apoyan porque soy negro”, expuso en aquella convención. “A veces en el extranjero sientes el racismo, sientes la intolerancia. A veces es difícil hablar de ello y que la gente lo entienda. Pero cuando era más joven definitivamente me afectó mucho”.

Caleb McLaughlin es uno de los protagonistas de Stranger Things desde la primera temporada.

Y agregó: “Mis padres tenían que decir: ‘Es una triste verdad, pero es porque eres el niño negro en el programa’. Es porque nací con esta hermosa piel de chocolate que no soy amado. Pero [yo prefiero] difundir positividad y amor porque no devuelvo el odio a las personas que me odian a mí”.

A McLaughlin lo volveremos a ver en Stranger Things, temporada 5, que será la última del emblemático título de ciencia ficción. Actualmente se halla en fase de preproducción y carece de fecha tentativa de lanzamiento.