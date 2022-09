Jesse & Joy se tatuaron mutuamente para perpetuar su amor de hermanos

Uno de los acontecimientos más comunes es tatuarse el mismo diseño con alguien muy especial, ya sea un familiar, un amigo o una pareja. Asimismo, la mayoría tiende a elegir un diseño en homenaje a otra persona y la lleva grabada en su cuerpo para siempre. En esta ocasión los populares hermanos Jesse & Joy optaron por hacer un tattoo de su propia autoría en la piel del otro. Conocé los dibujos que eligieron.

Fue en 2005 cuando lanzaron su primer disco y desde entonces, se mantienen como uno de los dúos más sólidos en el medio artístico a nivel internacional y lo es gracias a su talento y constancia, pero sobre todo al respeto, empatía y cariño que se tienen. Hoy, su amor rinde frutos otra vez y prácticamente para siempre mientras no decidan borrarlo o suplirlo con otra cosa. Nos referimos al tatuaje que los intérpretes de éxitos como Espacio sideral y La de la mala suerte se hicieron mutuamente.

Joy tatuó a su hermano Jesse una flor en el cuello.

Los hermanos decidieron marcar en su piel diseños pequeños, pues ninguno cuenta con experiencia al haber hecho un tatuaje. Así es que Joy eligió hacerle una florcita a Jesse, debajo del cuello, y él opto por dibujarle una carita feliz en el pie.

A través de su Instagram oficial, los artistas mostraron parte del proceso. Se colocaron los guantes de látex y luego de tener todo el kit de tatuaje sanitizado y con apoyo profesional supervisando en todo momento, tomaron la máquina especial y comenzaron a tatuarse. “Pintamos toda la casa…”, expresó Joy en alusión a la famosa frase viral derivada de la serie Bob Esponja, y después hizo un tatuaje por primera vez y fue para su hermano.

“¡Perfecto, mother fucker, muy bien!”, se le escucha decir a Jesse tras observar en el espejo la nueva marca, autoría de su hermana.

Jesse tatuó una carita feliz en el pie de su hermana Joy.

En su oportunidad, el músico dijo: “Es mi turno de tatuar a Joy y estos guantes no me quedan. Ya dibujé la carita que le voy a tatuar y es una carita feliz. ¡Uy, me emociona!, ¡Happy feet, Joy!”. Jesse es el que cuenta con más tattoos de los dos. Algunos tienen que ver con su papá, quien falleció en 2013. De los nuevos que se hicieron, se desconoce su significado pero quizá tenga que ver con su amistad, su complicidad y amor, como un recuerdo que ya es inolvidable en sus vidas.