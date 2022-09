El escándalo con la policía de Reese Witherspoon que terminó en su detención

Reese Whiterspoon es una de las mujeres que pisa más fuerte en el mundo de Hollywood. La actriz comenzó a trabajar desde muy joven y en el largo camino que fue recorriendo fue víctima de abusos y acosos constantes por parte de hombres de poder dentro de la industria.

También se fue dando cuenta en más de una oportunidad de las diferenciaciones de género que había y de los pocos guiones con mujeres fuertes protagonistas de historia que encontraba en los proyectos que le ofrecían, por lo que decidió crear su propia productora y llegar a ser en 2016 la actriz más rica del mundo.

Reese.

Pese a que es tan popular, Reese Whiterspoon trato siempre de mantenerse alejada de los escándalos, pero no salió exenta de ellos. En 2013 se convirtió en noticia tras protagonizar un fuerte altercado con la policía en Atlanta.

Todo sucedió cuando su marido fue detenido por un patrullero al conducir ebrio. Al ver cómo se estaban desarrollando las cosas, la actriz bajó del vehículo muy enojada y se enfrentó con los oficiales gritando que eran ciudadanos estadounidenses y que podían hacer lo que quisieran.

En ese momento uno de los policías comenzó a esposar a Reese Whiterspoon y ella empezó a decirle “¿Usted sabe quién soy yo”. Las imágenes de aquel escandaloso momento se filtraron rápidamente en internet y la rubia no tuvo más que salir a pedir disculpas públicas por lo sucedido.

“Quiero decir que claramente tomé algunos tragos de más y estoy profundamente avergonzada por las cosas que dije. Tenía miedo por mi esposo, pero eso no es excusa. Fui irrespetuosa con el oficial que solo estaba haciendo su trabajo. Las palabras que usé esa noche definitivamente no reflejan quién soy. No tengo nada más que respeto por la policía y lamento mucho mi comportamiento”, expresó en aquel momento.

Reese Whiterspoon y su marido.

Tiempo después, la revista People confirmó que Reese Whiterspoon tuvo que pagar una multa de 213 dólares y su marido cumplir 40 días de servicio comunitario y asistir a clases de educación vial. “Me da mucha vergüenza, pero vi que estaban arrestando a mi marido y empecé a decir cualquier cosa, hasta dije que estaba embarazada. Fui muy irrespetuosa”, sumó la actriz al respecto.