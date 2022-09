Quiénes son los hermanos famosos de Miley Cyrus

Miley Cyrus probablemente sea la más famosa de su familia, lo que hace que muchas veces nos olvidemos de sus talentosos hermanos. Todos han sabido brillar de alguna u otra forma con sus respectivos dones, y tal es así que muy probablemente los hayas visto en más de una ocasión sin haberte percatado de su parentesco con la gran estrella de la música.

Vamos a conocerlos uno a uno: a qué se dedican, año en el que nacieron y algunos otros detalles más.

Brandi Cyrus

La hermana mayor de Miley Cyrus, que nació en 1987, es fruto de la relación de la mamá de la cantante con su primer esposo, Baxter Neal Helson. A lo largo de todos estos años ha tenido varios trabajos, todos muy variados, pero siempre dentro del medio del espectáculo: DJ, presentadora de televisión, conductora de podcasts y escritora.

Apareció en el reality show Cyrus vs. Cyrus: Design and Conquer de Bravo junto a su mamá. Además, tiene un sitio web de moda y estilo de vida llamado Style Native.

Trace Cyrus

Nacido en 1989, Trace Cyrus también fruto del primer matrimonio de Tish Cyrus, y formó parte de la banda de pop Metro Station, que tiene grandes éxitos como “Shake it”, hasta el 2010. Decidió separarse para lazar su carrera como solista aunque en el camino formó otra banda y realizó algunas colaboraciones.

Años más tarde, en el 2016, se volvió a unir a la banda.

Christopher Cody Cyrus

En 1992, mientras Tish Cyrus estaba embarazada de Miley Cyrus, Billy Ray se enteró de que Kristin Luckey, con quien había tenido una relación ocasional, también estaba en la dulce espera. Es por este motivo que Christopher y la intérprete de “Wrecking Ball” tan solo se llevan ocho meses de edad.

La verdad es que, a pesar de que él se ha dedicado a la música, siempre se ha mantenido alejado del ojo público, por lo que no podemos considerarlo un hermano famoso de la cantante, aunque no podíamos dejar de mencionarlo.

Braison Cyrus

Nacido en 1994, Braison Cyrus ha desarrollado una carrera en el medio del espectáculo, pero siempre muy en segundo plano ya que nunca ha alcanzado la fama como para considerarlo conocido.

Protagonizó la película Heels y ha aparecido en algunas de las películas de conciertos de Miley, incluyendo Miley Cyrus: Live at the O2 y Miley Cyrus: Bangerz Tour. También lanzó canciones como "Glass Between Us", "I'll Never Leave You", "Heart is Gold" y "Across the Great Plains". Por lo general hace presentaciones en su ciudad natal Nashville. Miley Cyrus junto a toda su familia.

Noah Cyrus

La más pequeña de los hermanos Cyrus es Noah, quien nació en el 2000. Ella es la que tiene una carrera más similar a la de su hermana, pues es cantante, compositora y actriz consumada.

Ha trabajado en varias películas, lanzó un álbum, algunos Eps y colaboró con grandes artistas. En el 2020 fue nominada a un Grammy como Mejor Artista Nuevo y tiene una prometedora carrera por delante.

¿Conocías a los hermanos de Miley Cyrus?