Por qué Ryan Reynolds es el hombre más rompecorazones de Hollywood

Ryan Reynolds se convirtió en una de las estrellas de cine favoritas del momento. Además, recientemente se conoció que muy pronto será papa por cuarta vez junto a su mujer, la hermosísima Blake Lively, con quien conforma uno de los matrimonios más queridos de Hollywood.

Sin embargo, a lo largo de su extensa trayectoria dentro de la industria, se dice que es uno de los actores que más corazones famosos a conquistado y que salió con algunas de las mujeres más deseadas del mundo. Desde que alcanzó la fama, se dice que siempre estuvo de novio por lo que el título del soltero más codiciado nunca fue con él.

Ryan y Melissa Joan Hart.

En 1996, cuando Ryan Reynolds tenía tan solo 20 años, conoció a la actriz Melissa Joan Hart en el set de la película basada en la famosa tira juvenil la película Sabrina, la bruja adolescente. Rápidamente comenzaron una historia que duró muy poco tiempo pero que se vivió de una manera muy apasionada.

Tres años después, y tras trabajar juntos en la comedia 3rd Rock From the Sun, tuvo un breve romance con la actriz Kristen Johnston quien lo recuerda con mucho cariño. Luego salió con Rachael Leigh Cook, conocida por la película She’s All That. Pero ninguna de esas relaciones duraban más de un año.

Ryan y Kristen Johnston.

Pero en 2002, cuando Drew Barrymore invitó a Ryan a su festejo de cumpleaños, conoció a la cantante Alanis Morissette. El flechazo entre ellos se dio aquella noche y rápidamente comenzaron a salir. A los dos años de amor se rumoreaba con planes de boda, dado que hubo una propuesta formal por parte del actor. Pero nunca sucedió.

Tras cinco años juntos, se separaron en febrero de 2007 sin dar explicaciones públicas sobre lo que había sucedido entre ellos. Sin embargo, en algunos medios se aseguró que Ryan Reynolds la engañó con la actriz Jessica Biel, algo que nunca se confirmó.

Ryan y Alanis Morissette.

Sin embargo, a los dos meses de aquella ruptura el actor apareció de la mano con una de las mujeres más lindas de Hollywood, Scarlett Johansson, algo que destrozó a Alanis y la llevó a escribirle la canción Torch. Lo peor es que fue con la actriz con quien el galán se casó por primera vez, en una boda en las afueras de Vancouver en 2008.

Ryan y Scarlett Johansson.