Jackie Guerrido: “toqué fondo”

Jackie Guerrido es una de las figuras más exitosas y queridas de la televisión mexicana. Su crecimiento fue de menor a mayor, y hoy ya cuenta con tres décadas en los medios de comunicación. Recientemente cumplió 50 años, y está conforme con todos los sueños cumplidos que se propuso cuando apenas comenzaba a incursionar en el mundo del espectáculo.

En su programa “Despierta América en Domingo”, Jackie habló de cosas que no había tocado con anterioridad, asegurando que se siente más vulnerable que nunca, pero a la vez más segura de poder hablar sin miedos, y sin que le afecte el qué dirán.

Jackie Guerrido expresó que en esta etapa de su vida se siente segura de hablar sin miedo.

Jackie ha pasado un año duro tras la muerte inesperada de su hermano y de su abuela. Es así que, por primera vez, habla de uno de los momentos más dolorosos en su vida. "Cuando ya estaba divorciada, aprendí lo que es el amor propio, por mucho años me olvidé de mí por complacer a esta persona, me olvidé de mis gustos y de cómo era porque voy a seguir ahora tu vida, tengo que entrar en tu mundo para que todo esto funcione, y eso me hizo aprender quién yo era", explica de su divorcio de Don Omar.

Jackie tuvo sufrió la muerte de su hermano y de su abuela en poco tiempo.

Luego de su separación con el cantante Jackie realizó un viaje a Los Ángeles para reconstruir el camino. "Toqué fondo porque tenía que aprender que en la vida no tienes que buscar de dónde no hay para complacer a los demás. Esos momentos tristes en que te tiras al piso son los que te están haciendo y fortaleciendo".

Hoy, con 50 años recién cumplidos, se encuentra en su mejor momento, más linda que nunca, más segura y consciente de lo que busca en esta vida. Es por ello que la conductora asegura que sentirse bien por dentro ayuda a que se vea radiante por fuera.