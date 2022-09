Quién fue el gran amor de la vida de Jennifer López, y no se trata de Ben Affleck

Jennifer López está viviendo un momento de ensueño luego de sus dos románticas bodas con Ben Affleck 19 años después de su primer compromiso. La artista se casó con el hombre del que se enamoró en 2002 mientras rodaba la película Gigli.

Su historia es realmente de película. Pese a que se separaron durante más de una década, cada uno rehizo su vida con otras parejas y en el medio pasaron matrimonios e hijos, las vueltas de la vida los volvieron a reunir mucho más adultos, más maduros y con un mismo objetivo, acompañarse mutuamente.

Jennifer López.

Si embargo, pese a que Jennifer López se casó en cuatro oportunidades, hubo un hombre que se convirtió en el gran amor de su vida o aquel que la marcó para siempre. Se trata de su primera pareja, quien ella misma admitió que siempre llevará en su corazón.

Fue durante la promoción de la película Marry Me, que la actriz protagoniza junto a Maluma, cuando decidió recordar su historia del pasado en diálogo con Rolling Stone. Allí contó cómo conoció a David, un vecino del Bronx con quien comenzó a salir cuando ella tenía tan solo 16 años.

Como era tan chica, su familia no la dejaba pasar tanto tiempo con él, por lo que Jennifer López se escapaba por la ventana de su habitación para verlo: “Se me daba muy bien escabullirme, pero cuando me pillaban, las cosas se ponían muy mal”.

Sin embargo, como en casi todos los romances adolescentes, la relación terminó y la artista se enfocó en su carrera como bailarina hasta convertirse en la mega estrella que es hoy. Pero siempre mantuvo el contacto con David, hasta hace un par de años, cuando el hombre falleció por un problema cardiaco.

Jennifer López y Ben Affleck en su boda.

Jennifer López admitió también que se sentía muy afortunada de haberlo conocido y tenido en su vida, que para ella fue su gran amor y aunque las cosas no terminaron tan bien en su momento siempre lo iba a recordar con lo mejor de él: “Es una gran suerte haber tenido un primer gran amor así”.