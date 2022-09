El horrible motivo por el que Kate Winslet pensó dejar su carrera

Kate Winslet ha protagonizado una gran cantidad de producciones exitosas en Hollywood siendo Titanic el papel que le brindó fama y una popularidad desmedida. Gracias a su interpretación de Rose alcanzó el estrellato pero también se convirtió en un blanco de críticas hacia su cuerpo.

Ella misma consideró lo sucedido como un bullying mediático. Comentarios como Si perdiera 2 kilos, Leo hubiera cabido en la balsa”, fueron dichos por la presentadora de televisión Joan Rivers para citar un ejemplo de todo lo que se habló al respecto en aquel momento.

Kate en Titanic.

“Fui sujeta a mucho escrutinio físico personal, fui muy criticada, y los medios británicos fueron un poco crueles conmigo. Recuerdo que pensé 'esto es horrible y espero que pase'. Y definitivamente sí pasó, pero me hizo darme cuenta de que, si eso era ser famosa, no estaba lista”, contó Kate Winslet al respecto.

Pero en la intimidad de su hogar, la actriz comenzó a sentir vergüenza de ella misma y eso determinó que pasara 12 años sin poder subirse a una balanza. Lo peor de todo fue que hasta se planteó abandonar su carrera: “Recuerdo sentirme tremendamente acosada por la prensa, hostigada de una manera horrenda. Especulaban con qué dietas hacía, cuánto pesaba…”

“En algún momento pensé que debía replantearme lo de la actuación, pero al mismo tiempo era mi pasión, lo que me hacía feliz. Nada de lo que se decía podía robarme la felicidad que sentía, así que no me quedó otra que hacerme fuerte para poder seguir”, sumó al respecto Kate.

Afortunadamente Kate Winslet no abandonó su sueño y continúo dentro de la industria, dejando a lo largo de los años memorables interpretaciones. Además, logró canalizar todo lo negativo y convertirlo en un mensaje positivo. A los 45 años decidió que ya no estaba disputa a seguir aceptando lo que estaba preestablecido en Hollywood sobre cuerpos perfectos y rostros sin marcas del paso del tiempo.

Kate en Mare of Easttown.

Cuando trabajó para la serie Mare of Easttown se encargó de que la detective Mare Sheehan sea una mujer real. Para ello pidió que no retocaran sus imperfecciones, grabó la mayoría de las escenas sin casi usar maquillaje y en una escena donde querían retocar su panza pidió que no lo hagan.