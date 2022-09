El concurso de belleza que ganó Galilea Montijo

Galilea Montijo, de 49 años, es una de las conductoras más exitosas de la televisión mexicana y con los años se ganó el cariño de todo el público, al punto de cosechar casi 10 millones de seguidores en Instagram. Sin importar dónde esté o con quien trabaje, su éxito en estos casi 30 años es indiscutible donde incluso ganó diversos premios.

Su ascenso a la fama fue cuando comenzó a conducir Ritmoson latino de 1994 a 1998, un programa que ahora se llama Telehit Música. Esto le abrió las puertas al programa Hoy donde solo estuvo pocas semanas ya que lo abandonó para dedicarse a otros proyectos: Fantástico amor con Héctor Sandarti y el reality Bailando por un sueño, hasta que en 2008 pasó a ser oficialmente conductora de Hoy.

Pero antes de todo esto, Galilea Montijo ganó el concurso de belleza llamado "Chica TV", el cual fue su primer paso en el mundo artístico. La mexicana tenía 20 años y se mostró bastante nerviosa cuando le preguntaron quién le gustaba de la televisión, a lo que ella respondió Eulalio Cervantes Galarza, integrante del grupo de rock Maldita Vecindad, quien murió en marzo de 2021 a causa del covid-19.

Durante el certamen también contó que tenía un gran anhelo de conocer Italia y que llegó a conocer a un italiano, pero fue un amor a distancia por cartas. "Hoy hace 27 años hice realidad uno de mis sueños, como olvidar a Eduardo Palomo y Juan Ferrara que votaron por mí y cambiaron mi vida. Mi agradecimiento para siempre", recordó tiempo atrás en Instagram.

En "Chica TV" compitió con Susana González, Nora Salinas, Natalia Esperón, entre otras, y fue Eduardo Palomo quien la coronó mientras que Juan Ferrera le puso la banda. Llamó tanto la atención de los productores que le ofrecieron estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) para posteriormente trabajar en varias telenovelas.

Galilea Montijo es multifacética y ganó premios muy destacados, siendo el primero de ellos en 1997 a Mejor actriz debutante en la telenovela Tu y yo en los Premios TVyNovelas . En 2011 se llevó la estatuilla de "Conductor Favorito" de los Kids Choice Awards México y ese mismo año también ganó "Mejor presentadora" en los Premios People en Español.

Galilea Montijo nació en Jalisco, México.

"Todo lo que me he dedicado siempre lo he hecho con la frente en alto y si hubiera sido teibolera, también hubiera salido y me hubiera encantado, no me avergüenza absolutamente nada", expresó la mexicana en una entrevista en la que destacó estar orgullosa de su carrera profesional.

Y tú, ¿sabías que Galilea Montijo había ganado un concurso de belleza?