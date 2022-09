Primeras imágenes de la tercera temporada de Emily in Paris y su fecha de estreno

Cada proyecto que protagoniza Lily Collins no pasa desapercibido y Emily in Paris no fue la excepción. La serie se estrenó con muchas expectativas por parte de la audiencia y de sus creadores y logró ser todo un éxito en la plataforma de streaming Netflix al incorporar en un mismo show moda, escenarios parisinos, redes sociales, amor, enredos y mucha comedia.

Pese a tener duras críticas en Francia por supuestos clichés hacia su sociedad, Emily in Paris regresó al año siguiente y los números de audiencia no han dejado de crecer, suficiente para recibir una renovación tanto para una tercera como una cuarta temporada.

Primeras imágenes de Emily in Paris de la tercera temporada.

En la segunda entrega, Emily se encuentra más asentada en París, aunque todavía está adaptándose a las costumbres francesas. Después de verse envuelta en un triángulo amoroso con su vecino y su primera amiga francesa, está decidida a centrarse en su trabajo, el cual es cada vez más complicado para ella. Por otra parte, en una clase de francés conoce a un expatriado que la saca de quicio, pero también despierta su curiosidad.

Por el momento no se ha revelado la trama principal de la temporada 3, pero la protagonista continuará con sus conflictos laborales y amorosos. Emily recibió un ascenso en Savoir, después de que su jefa Madeline tuviera una discusión con Sylvie, quien emprenderá su propia empresa de marketing. Sin embargo, la joven deberá tomar la decisión si se queda en París o si debe continuar su compromiso laboral y regresar a Chicago. Además, está en medio de una situación amorosa por decidirse entre Alfie o Gabriel.

El rodaje de Emily in Paris tercera temporada comenzó en junio de este año.

A principios de junio se comenzó su rodaje, en el cual se vieron las primeros vistazos del detrás de escenas con su protagonista, Lily Collins. Hasta ahora no anunciaron a nuevas incorporaciones a su reparto, pero se espera que regresen Filipina Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), Camille Razar (Camille), William Abadie (Antoine Lambert) y Lucien Laviscount (Alfie).

Emily in Paris tercera temporada tiene fecha de estreno para diciembre.

Desde Netflix aún no confirmaron la fecha de estreno exacta te la temporada 3 de Emily in Paris, pero se dijo que estará disponible a finales de este año. De ser así, se mantiene la tradición de la serie creada por Darren Star de regresar con una entrega por año, por lo que se supone que también sucederá lo mismo con la cuarta parte de la historia.