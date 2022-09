José Eduardo Derbez reaccionó ante los rumores sobre la pelea a golpes entre su hermano Vadhir y su padre Eugenio

Hace unas semanas, el cómico mexicano Eugenio Derbez fue sometido a una cirugía para reconstruirle uno de sus hombros luego de haber sufrido un accidente mientras jugaba con unos lentes de realidad virtual junto a su hijo Vadhir.

Así fue que se dio a conocer que el actor se golpeó y se rompió el hombro en varios pedazos, lo que lo llevó inmediatamente a entrar a la sala de operaciones del hospital. Ahora, el también productor se encuentra en el proceso de recuperación. Hasta allí se sabía que fue un simple accidente, pero en los últimos días surgieron los rumores donde señalan que Vadhir golpeó a su padre lo que ocasionó la fractura del hombro derecho del protagonista de la película “No se aceptan devoluciones”.

José Eduardo desmintió la versión de la pelea entre su hermano Vadhir y su padre Eugenio.

José Eduardo Derbez, otro de los hijos del comediante, reaccionó a los rumores de agresión física por parte de su hermano a su padre y desestima las versiones que circulan públicamente. “Se han manejado mil historias. De repente gente conocida me manda videos de lo que están diciendo y está cañón. Dice lo de la filmación, lo del coche, que hasta mi hermano lo había golpeado, cosas que no son; ni al caso, no va por ahí. No va por ahí”, mencionó José Eduardo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

José Eduardo cree en la versión que dio su padre. “No estuve ahí”, entonces lo que explicó mi papá es lo que pasó, que estaba jugando con estas cosas de realidad virtual, que yo nada he hecho una vez, y sí se me hace que está peligrosón”, mencionó el conductor.

José confesó que su padre está "un poco nervioso" en el proceso de recuperación.

Asimismo, José Eduardo Derbez reveló cómo va el proceso de recuperación de su papá. “Hablé con mi papá, estaba un poco nervioso por las terapias porque los dos somos muy miedosos con este tipo de cosas. Si nos empiezan a hablar de cosas médicas nos mareamos y así”, confesó José.

“Ya fue su primera terapia y le fue bastante bien; lo escuché de mejor ánimo, porque, obviamente, estaba un poquito bajoneado por lo de su brazo, que no está chambeando (trabajando) como siempre le ha gustado, al cien por ciento”, continuó. “Mejor, va mucho mejor y de muy buen ánimo”, finalizó José Eduardo.