Esta es la película de Disney que a Steven Spielberg le hubiera gustado dirigir

Hay fusiones que de sólo pensarlas te explotan la cabeza. Una película de Disney dirigida por Steven Spielberg es todo lo que un cinéfilo necesita oír, sin embargo, aunque existió la posibilidad, tanto el estudio como el aclamado director se quedaron con las ganas. A la fecha de hoy, Spielberg lamenta haberse perdido una producción tan exitosa como la de Hocus Pocus y acá te contamos el motivo de por qué no fue el director que se sentó en dicha silla.

La impecable filmografía de Steven Spielberg sin dudas lo convierte en uno de los cineastas más reconocidos de la industria cinematográfica. El director nacido en Ohio construyó su éxito a partir de clásicos como Tiburón, Indiana Jones, E. T., El extraterrestre, La lista de Schindler o Saving Private Ryan. Y aunque continúa ampliando su trayectoria con nuevas producciones, lo cierto es que el popular guionista aún lamenta no haber podido dirigir cierta película de Disney.

Steven Spielberb hubiera querido dirigir la película de Disney Hocus Pocus.

Se trata de Hocus Pocus, conocida en Latinoamérica como Abracadabra. Originalmente, la cinta tuvo su estreno en 1993 bajo la dirección de Kenny Ortega y con las memorables actuaciones de Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker. El film no tardó en convertirse en un suceso: combinando comedia y terror, relató la historia de tres brujas que habían sido sentenciadas a muerte en Salem y que están listas para regresar 300 años más tarde en pleno Halloween.

Tal fue el fenómeno de este largometraje, que el 30 de septiembre llegará su secuela a Disney+. La sinopsis oficial señala: “Pasaron 29 años desde la última vez que alguien encendió la vela de llama negra y resucitó a las hermanas del siglo XVII, que hoy buscan vengarse. Ahora depende de tres estudiantes de secundaria impedir que las tres brujas hambrientas de revancha desaten un nuevo tipo de caos en Salem antes del amanecer, la noche de All Hallow’s Eve”.

Si bien Spielberg estuvo al mando de proyectos notables, aún recuerda el momento en el que perdió la oportunidad de dirigir la cinta original de Hocus Pocus. David Kirschner, el escritor y productor de la película, trabajó con el reconocido cineasta en 1986 en An American Tail. En diálogo con The Wrap, recordó una anécdota con Kathleen Kennedy, quien en ese entonces era socia del director de Jurassic Park. “Ella era la productora de Steven y ahora dirige la compañía de George Lucas, Lucasfilm. Kathy se me acercó en la fiesta de Navidad de Amblin y me dijo: 'Sabes, realmente lastimaste a Steven'. Y yo estaba como: '¿Qué?' ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué...?”, relató el guionista.

Hocus Pocus de Disney tendrá una secuela.

De esta manera, insistió: “Kennedy me dijo: ‘Él te dio tu primera película, An American Tail. Ni siquiera le ofreciste Hocus Pocus. Fuiste directo a Disney’. Honestamente, sentí lágrimas en mis ojos. Es un recuerdo muy doloroso para mí haber molestado a Steven, a quien… ¡Le debo todo!”. Con esta confesión, finalmente se revela que Steven Spielberg hubiera amado ser el cineasta detrás del éxito de Hocus Pocus.