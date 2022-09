El desagradable momento que vivó Alejandra Guzmán en pleno concierto

En pleno concierto, Alejandra Guzmán vivió un momento desagradable. Hay ocasiones en que los fans no pueden contener la emoción y suben al escenario para poder estar cerca de sus ídolos y abrazarlos. Pero en esta oportunidad la cantante fue abordada por una persona cuando estaba interpretando uno de sus éxitos y sufrió un acoso al intentar ser tocada indebidamente.

Los shows están cargados de adrenalina y varios seguidores no se aguantan las ganas de llegar hasta su artista favorito. Recientemente ocurrió lo mismo con Enrique Iglesias y una fan que le robó un beso al cantante, una situación que no pareció molestarle, ya que el cantante le siguió el juego. Sin embargo, no todos los artistas pueden manejar y aguantar este tipo de situaciones durante sus presentaciones.

Alejandra se sintió violentada por una fan que subió al escenario.

Fue el caso de Alejandra Guzmán, donde se sintió violentada por una fan que subió al escenario en pleno show, a lo que la cantante se mostró muy molesta por lo ocurrido.

Esto ocurrió con Alejandra Guzmán

Mientras la cantante interpretaba uno de sus éxitos al público, una mujer logró burlar la seguridad del show y llegó hasta arriba del escenario para abrazar a la artista. El problema fue que en algún momento, la seguidora se acercó con la intención de darle un beso en la boca e incluso trató de tocarle indebidamente.

Tuvo que intervenir el equipo de seguridad en el episodio vivido por Alejandra Guzmán.

De inmediato, Guzmán alejó a la mujer con un manotazo, mientras que hombres del equipo de seguridad llegaron a su rescate y retiraron a la agresora del escenario, desatando la furia de Alejandra, quien poco después se acercó a las gradas en donde fingió lanzarle la pandereta a la persona que la tocó de manera inapropiada.

El video que circula en las redes, provocó la indignación de los asistentes al evento y de los fanáticos de la cantante, quienes viralizaron las imágenes en TikTok.